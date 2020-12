Álvaro José Carvajal Vidarte

La cantante caleña Greeicy Rendón, creció en medio de las películas de Disney, cantando con el corazón canciones como ‘Un mundo ideal’, de Aladdín o ‘Parte de él’, de la Sirenita, la cual es, según ella, su canción favorita.



Y aunque soñaba con ser parte de ese mundo mágico, nunca creyó que la oportunidad llegaría en medio de un año tan caótico como lo ha sido el 2020. Pero ‘Así es la vida’, como la también actriz lo comenta, y ya está preparando todo para disfrutar junto a su familia del estreno de la película ‘Soul’.

¿Qué significa para usted ingresar al mundo Disney?



Es un sueño hecho realidad, pero no solo la oportunidad, que es bellísima, sino también por el mensaje que llega y que fue muy oportuno. Llegó cuando tenía que ser y yo transmito ese mensaje a otros por medio de la versión en español de ‘Así es la vida’. Me siento muy feliz y siento que este es un mensaje que todos deben darse la oportunidad de recibir con la canción y la película, que a partir del 25 se puede disfrutar, para recordar las cosas importantes de la vida.



¿Soñaba con cantar alguna canción de una película? ¿Cuál?



Crecí viendo las películas de Disney y eran mi sueño. Cuando empecé a realizarme como artista, no pensé en una película en específico, pero sí pensaba que en algún momento de la vida tenía que hacer algo con Disney, algún doblaje o la canción de alguna película. Yo escuchaba las canciones oficiales, veía a los otros artistas haciéndolas y pensaba que sería muy lindo, pero con tantas opciones de artistas no sabía si me tendrían en la lista. Por eso recibir la propuesta y tener esta oportunidad es un sueño hecho realidad.

¿Qué se siente ponerle voz a un tema tan importante como lo es ‘Así es la vida’ (‘That's Life’)?



Me siento privilegiada, sobre todo por la afinidad y conexión que tengo con la letra, porque ‘así es la vida’, ese mensaje se viene transmitiendo desde hace muchísimos años, pero sigue siendo actual, porque es real y seguramente pasarán muchos años y seguirá siendo actual, porque ‘así es la vida’, es una montaña rusa de emociones y de ella tenemos que aprender, tenemos que disfrutarla en todo momento y creo que cuando tenemos una pasión clara y algo que mueve el alma, simplemente todo fluye.



¿La participación en la canción de esta película implica un acercamiento nuevamente a la actuación?



Esta oportunidad me vuelve a abrir esa puerta y esa pasión que tengo por la actuación. Realmente la música seguirá siendo la base de mi carrera, pero la actuación es otra pasión que mueve mi alma, me saca de la realidad y me llena, entonces espero en algún momento volver a participar en algún proyecto. Por ahí hay propuestas y cuando sea una realidad les contaré.



¿‘Así es la vida’ y la película ‘Soul’ llegaron en un momento propicio a su vida?



Este mensaje fue súper oportuno. No llegó en el 2019 ni en el 2021, llegó en el 2020 un año donde justamente aprendimos tanto, donde tuvimos tantos retos emocionales, laborales y personales, con tantos altibajos, momentos oscuros, momentos de luz y solamente cuando nos conectábamos con lo que nos mueve salíamos de eso. Con esta canción, en medio de tanta incertidumbre, y esta oportunidad de participar en la versión en español de ‘Así es la vida’, con este mensaje tan espectacular, yo decía: ‘No puede ser que la vida me esté enviando este mensaje a mí’. Más allá de la oportunidad, que es grandiosa, este mensaje llegó a mí cuando necesitaba escuchar y qué lindo fue recibirlo y por medio de la canción poder seguir transmitiéndolo a las personas que empiecen a escuchar la canción.



También la película llegó en un momento preciso para niños y adultos, porque tiene un mensaje que hoy todos deberíamos escuchar.



¿Cómo se sintió incursionando en un género que usualmente no maneja?



Aunque no es el género en el que yo desarrollo mi música, obviamente conozco el jazz, el blues, y digo esto de manera muy atrevida, porque no lo conozco a fondo, con toda la técnica y la academia que tienen estos géneros. Pero sí he escuchado esa música. Con la canción ‘Así es la vida’ creo que me dejé llevar y que fuera Greeicy interpretando este género. No pretendía parecer profesional en jazz o blues, simplemente escuché la pista y ella me dio una sensación. Igual la música te lleva y si estás conectado con la letra y con la base musical, todo fluye. Fue un experimento interesante en el que involucré lo que soy como artista en el género y quedé antojada de hacerlo en otro momento con una canción mía.



¿Tiene algún plan para el estreno el 25 de diciembre?



Yo ya vi la película, me encantó, y me la quiero repetir con mi familia, para ver sus reacciones y saber sus opiniones. Y qué rico que todas las familias la vean, porque es una película con un mensaje universal y muy oportuno.



¿Qué cosas sigue buscando en su carrera para completarse?



Creo que esas necesidades van surgiendo en el camino. Eso es lo bonito de la vida, uno alcanza ciertas metas para avanzar y de repente aparece otra prueba que te vuelve a tomar examen y pones en práctica lo que aprendiste. Por eso no podría decirte algo en específico que me falte, porque la vida va poniendo los retos. Quizá me falten muchos que aún no conozco y cuando la vida me los ponga en frente diré ‘tenía que aprender esto y no sabía’.



¿Hay alguna fórmula para cantar el tema central de una película?



Con mi proceso personal de ‘Así es la vida’, versión en español, cuando la recibí me dijeron el mensaje que querían transmitir a la gente cuando viera ‘Soul’. He de confesar que no vi la película antes de grabar, pero cuando la vi entendí que ‘Así es la vida’ le quedaba perfecta, porque en su letra entiendes lo que ‘Soul’ te quiere transmitir y siento que hay una conexión muy real entre ambas, por eso se convierte en su canción oficial.



¿Este año qué tuvo que cambiar para acomodarse a la nueva normalidad?



Este año nos cogió a todos de sorpresa, yo tenía muchas giras e iba lanzar mi disco, pero todo cambió y aunque fue un año duro y difícil, con muchas pruebas, retos y enseñanzas, siento que ‘así es la vida’, nunca tenemos nada controlado. Por eso lo más honesto que podemos hacer es ser leales a nosotros mismos, a lo que nos gusta y vivir respetando lo que somos, nuestras pasiones, porque mañana no sabemos lo que nos pueda pasar y eso fue el 2020.



Yo agradezco mucho este año, porque el primer disco que hice fue como corriendo y el 2020 me permitió escoger lo que iría en el disco, que nacieran nuevas canciones. Me dio la oportunidad de encontrarme, conocerme y de definir un poco más lo qué quería transmitir.



¿Cuándo saldrá el disco?



Respecto a tiempos y fechas no tenemos claro nada. Pero la idea es que salga en el 2021.

Para Greeicy el mensaje de ‘Soul’ es universal y ella se siente muy feliz de poder transmitirlo con su voz en ‘Así es la vida’. Especial para El País / Imagen del video musical

¿Qué ritos tiene para la Navidad?



Para mí las fechas especiales, sobre todo la Navidad, son completamente familiares. Es para compartir con la gente que amamos y recargarnos con lo más esencial de la vida que es la familia, para poder continuar y empezar el año como es.



¿Cuál es su canción favorita de Disney?



La Sirenita.



Usted es cantante, actriz, presentadora, ¿qué otro terreno quiere explorar?



Me gusta mucho el arte y todo lo que tenga que ver con eso. Me apasiona. Y pensando en otra posibilidad, pero que también tiene que ver con el lado creativo, sería el diseño. Me gustaría hacer moda, diseñar interiores. Me gusta lo que mueve la parte creativa, no me imagino haciendo algo muy distinto a la creatividad y la parte emocional.