¿Se burló J Balvin de Shakira?, la reacción en entrevista en vivo que lo hizo blanco de críticas

Andrés Camilo Osorio

Una ola de críticas, memes e indignación inundan las redes sociales este jueves por la reacción del cantante J Balvin a un comentario sobre Shakira en una entrevista en vivo.

Se trata de la entrevista realizada a la agrupación Black Eyed Peas por la revista Billboard sobre su nuevo álbum Translation, disco en el que participan varios artistas latinos, entre ellos J Balvin, Maluma y Shakira.

Debido a ello, Maluma y J Balvin estaban invitados al diálogo de Billboard que era transmitido por Zoom, en el que se hablaba de las canciones en las que colaboraron.

En un momento de la conversación, la periodista Leila Cobo le pregunta a Will I Am (cantante de Black Eyed Peas), que con quién tuvo que ser más flexible en el proceso, si con J Balvin o Maluma, a lo que el cantante responde: con Shakira, hecho que provoca una gran carcajada de Balvin.

La traducción de la conversación dice:

Billboard: Will, ¿con quien tuviste que ser más flexible, Maluma o Jose?

Will: Tuve que ser más flexible con Shakira

Risas de todos.

​Maluma: No, esa es otra historia, es otra historia.

​J Balvin: Oh por Dios. Nunca he trabajado con Shakira antes, supongo que así debe ser. ¿Qué dicen ustedes?

​Will: Pero, pero la razón es, he aprendido de ella, porque la manera en que lo hace es como una escuela. Es como, ok

Maluma interrumpe y cuenta: 1, 2, 3

Will: Número uno, arregla esto así, arregla mi nota; número dos, me gustaría que usaras esto; número tres y yo estaba como ¡wow!

J Balvin: Y luego vuelve al uno. (Risas) Vuelve al siete, vuelve al diez, vuelve al veinte y luego vuelve al uno, el uno es el uno.​

Pero la conversación no pasó desapercibida por los fans de Shakira, quienes han cuestionado duramente a Balvin por su expresión sobre la barranquillera, pese a que otros usuarios han calificado el hecho como un comentario suelto.



En pocos minutos, los nombres de ambos artistas colombianos se convirtieron en tendencia en Twitter, donde los fans destacan los logros de Shakira y valoran lo dicho en la entrevista como un rasgo de su profesionalismo. Sin embargo, hay muchos otros que le han bajado el tono a la conversación y señalan que no hay una mala intención en la reacción de Balvin.