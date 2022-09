Ryan Grantham, actor de 'Riverdale’, recibe cadena perpetua por asesinar a su madre con un rifle

El actor de la famosa serie de Netflix ‘Riverdale', Ryan Grantham, fue sentenciado a cadena perpetua por asesinar a su madre el 31 de marzo del 2020.



Este 23 de septiembre la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver emitió la sentencia contra el actor, según informó el medio canadiense CBC New.



También se mencionó que el actor de 24 años no tiene la posibilidad de acceder a libertad condicional durante los primeros 14 años de su cadena perpetua.



Este hecho fue digno de preguntas y aberraciones, y después de dos años, Grantham se declaró culpable en marzo de 2022 de disparar a su propia madre, Barbara Wiate, de 64 años, quien estaba enferma de cáncer,



Asimismo, según los detalles que se otorgaron en la sentencia por parte de la fiscalía, Ryan Grantham asesinó con un rifle calibre 22 a su madre, disparándole en la nuca, mientras ella se encontraba tocando piano en su casa en Squamish.



El hecho quedó registrado con una cámara GoPro portada por el actor, pues fueron bastantes grabaciones en donde incluso relató y describió cómo fue que asesinó a su madre: “Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo” dijo. Todo este material fue utilizado por la corte como evidencia.



Otra de las declaraciones del joven hacia los investigadores, fue que entre sus planes estaba atentar contra el primer ministro de Cánada, Justin Trudeau , un tiroteo en la Universidad Simon Fraser, institución donde estudiaba, y en el puente Lions Gate. Sin embargo, a último momento y por arrepentimiento decidió ir hasta la estación de policía y entregarse.



El actor canadiense empezó el mundo de la actuación en 2007, en donde participo en programas, series televisivas y en películas, en las cuales es recordado por hacer parte de 'Riverdale' y en 'El diario de Greg'.