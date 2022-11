¡Romántico eterno! Manuel Medrano se confiesa y habla de su concierto en Cali este 2 de diciembre

La voz profunda de Manuel Medrano llena de magia musical los espacios en los que se presenta, acompañado de su fiel amiga, la guitarra. Este cartagenero es uno de los artistas colombianos más influyentes de Latinoamérica, tanto así que con 7 años de trayectoria ha sido galardonado, en dos ocasiones, con los Premios Grammy Latinos.



Y el próximo viernes 2 de diciembre el cantautor llega a Cali, al Teatro Calima, en medio de su prometedor Eterno Tour.



“He estado muy feliz de poder llegar a Colombia con la gira. Desde hace tiempo tenía este sueño de hacer un recorrido por Latinoamérica”, cuenta el intérprete de ‘La mujer que bota fuego’, ‘Bajo el agua’, ‘Una y otra vez’, ‘Afuera del planeta’, ‘Mi otra mitad’, entre otras.



Dice que presentarse en suelo vallecaucano es casi una parada obligatoria. Su madre, quien es de Palmira, le transmitió este amor por esta tierra. “Cali es una de mis ciudades favoritas del mundo, aquí fue uno de los primeros lugares donde inicié con la música. Además, amo su comida y el acento”, confiesa.



Durante esta gira se encuentra promocionando su nuevo álbum Eterno, con el cual le rinde tributo a sus raíces. Es un trabajo musical que combina géneros disímiles, como el rock en español, las baladas, y la música colombiana. Para el intérprete de ‘Tengo que llegar a tiempo’,

sus nuevas 12 canciones son un viaje, a través del cual busca contar la historia de cómo se formó su identidad musical.



“Eterno tiene una columna vertebral muy interesante. Cuenta con una serie de canciones compuestas por música exótica. Me inspiré en los ritmos con los que crecí, como los de cantautores de los años 60 y 70, así como boleros y salsa, pero también rock en español”, expresa Medrano, quien ha confesado que una de sus canciones favoritas de su nuevo álbum es ‘Nenita’.



A Manuel Alejandro Medrano López la música ha permeado su vida desde su adolescencia. Aunque, se dio a conocer en el mundo artístico después de los 27 años, a los 16 ya cantaba en distintos bares de Bogotá.

“De niño me regalaron una guitarra, poco a poco fui aprendiendo, empecé a conocer algunos cantautores y a tocar sus canciones. Hasta que un día empecé a componer”, dice el compositor caribeño, quien no veía la música como una profesión, pero con el tiempo fue ocupando todos los espacios de su vida. “Soñaba con estudiar una carrera universitaria, pues es lo que le enseñan a uno de pequeño. En algún momento pensé en la arquitectura y el diseño. Pero, la música cambió completamente mi forma de ver el mundo”.



Uno de sus pasatiempos favoritos es escribir canciones, por eso considera que tiene el trabajo soñado, “Hago lo que me apasiona”, admite este Escorpio, quien en este último álbum, en el sencillo ‘No sé si salga el sol’, comparte escenario con la banda venezolana de rock/reggae, llamada Rawayana.



Manuel destaca entre los demás no solo por sus 1.90 cm de estatura y su piel canela, sino también por ser un representante del romance por excelencia. Con la profundidad de sus letras ha acompañado a sus fanáticos para confesar que “estar enamorado se siente como sumergirse bajo el agua”; además, ayudó a explicar esa sensación única de sentirse ‘Fuera del Planeta’ cuando se tiene al lado a ese ser amando. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales, en sus conciertos, sus seguidores cantan a todo pulmón sus composiciones.



“He tenido la suerte de que las personas se conectan con mi música, casi siempre se saben mis canciones. Sencillos como ‘Bajo el agua’, ‘Si pudiera’, hasta los más recientes de este último álbum”, cuenta con agrado.



Para él, la vida misma es fuente de inspiración y considera que su manera de vivir el amor se relaciona con cada una de las cosas que lo rodea. “Me mueve todo aquello que me hace sentir, lo que me motiva a trabajar para que el mundo sea un lugar mejor. Cuando me enamoro de alguien soy muy romántico, pero no es solo con una pareja, sino conmigo mismo, con mi familia, con la guitarra y hasta con la letra de las canciones. Creía que no lo era, porque suelo ser muy serio, pero en el fondo la vida gira en torno a este sentimiento”, dice el cantante quien trabaja en nuevos proyectos musicales, que espera presentar pronto.