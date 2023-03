Romance en la alfombra champaña del Óscar

El romance en los Óscar se ha hecho viral. Si bien, la gala en el Teatro Dolby de Los Ángeles tuvo muchos momentos emotivos, después de esta hubo muchos más instantes, dignos de rememorar.



Por ejemplo, aunque Austin Butler no consiguió finalmente llevarse el Öscar por su interpretación de Elvis Presley, causó un enorme revuelo a su llegada a la fiesta. El actor llegó acompañado de su impresionante novia, la modelo Kaia Gerber, que no dejaba de mirarle orgullosa





Como es usual, las estrellas siguieron celebrando hasta altas horas de la noche y, además de mucha fiesta, se respiró en el aire mucho amor y parejas de alto nivel como la que conforman Joe Jonas y Sophie Turner, que posaron junto a Christina Aguilera y su novio, Matthew Rutler



Otra de las parejas dignas de mencionar es la de Adam Levine y Behati Prinsloo que reaparecieron muy cómplices y enamorados, después de unos meses muy complicados. El líder de Maroon 5 y la modelo de Victoria's Secret han limado sus asperezas, luego de la supuesta infidelidad del músico.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, más enamorados. Foto Afp

Casey Affleck y su novia. Foto Afp

Un debut romántico fantástico fue el de Kate Bosworth y Justin Long, que decidieron acudir juntos a la fiesta de Vanity Fair y protagonizaron imágenes muy, muy románticas. Se especula mucho sobre el anillo que llevó Kate.



Otros consolidaron su amor, es el caso de la colombiana Sofía Vergara, acompañada de Joe Manganiello, que demostraron que siguen tan o más enamorados que el primer día. El actor de Magic Mike se mostró muy cariñoso con la protagonista de Modern Family, que lució un vestido dorado de paillettes que llevaba, sin duda alguna, el 'sello Vergara'.



La cantante británica Rita Ora, quien llegó con un atrevido vestido de color blanco, posó con su marido, el actor, director y productor neozelandés Taika Waititi, con el que se casó recientemente



Casey Affleck y su novia, Caylee Cowan protagonizaron otro de esos momentos amorosos. La actriz estadounidense quería que su posado fuera perfecto y, para ello, no dudó en acomodarle la corbata a su chico, que se lo agradeció de una forma muy cariñosa



Otros que se mostraron muy unidos fueron Julia Garner, de la serie Ozark y su esposo, el cantante y compositor estadounidense Mark Foster. Se casaron en diciembre de 2019 en una boda íntima en el Ayuntamiento de Nueva York.

El actor Sam Claflin (Peaky Blinders, Todos quieren a Daisy Jones, Antes de ti, Enola Holmes) no se separó en toda la noche de su novia, la modelo Cassie Amato. Compartieron velada con otras muchas estrellas en la fiesta de Elton John en West Hollywood (California)



No podía faltar en este recuento romántico, Ana de Armas quien celebró su debut con su novio, el vicepresidente de Tinder Paul Boukadakis. Decidieron no posar juntos en la alfombra roja pero sí que lo hicieron en la fiesta posterior que tuvo lugar en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas de Beverly Hills (California)



La cantante Billie Eilish dejó a más de uno sin palabras con el maxivestido que eligió este año. Su novio, el cantante y rapero Jesse Rutherford, tampoco se quedó atrás con su maquillaje de payaso.