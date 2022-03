Reinas y reyes del despecho en Cali, detalles del concierto de música popular que se realiza este fin de semana

Este sábado 19 de marzo se reunirán los máximos exponentes del despecho, en Arena Cañaveralejo de Cali, en un súper concierto presencial que tendrá también transmisión virtual.



A partir de las 6:00 p.m. se presentarán Arelys Henao, Francy, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Alzate, Luis Alberto Posada, Darío Gómez y El Andariego.



“Es muy importante reunirnos los artistas de la música popular, que a través de los años nos hemos sostenido. Hace tiempo no se hacía un concierto de esta magnitud, en un escenario como este, después de esta pandemia y de lo que ha pasado es muy importante unir a la gente de nuestro Valle y de Cali en torno a nuestras canciones”, le dijo a El País el cantautor Juan Gabriel González, El Charrito Negro.



Él asegura que por primera vez se presentará en Cali La Reina de la Música Popular, cuya bioserie ‘Arelys Henao: Canto para no Llorar’, del canal Caracol, ocupa los primeros lugares de rating en el país y cantará éxitos de ayer y de hoy como Lo Pasado Pisado, Amante y Amigo, Corazón Amigo.



El Charrito llega con Todavía me Quieres, que hizo parte del disco Triunfadores; Mi Fracaso, de Juan Gabriel, de México; el infaltable: Quererte fue un Error, que compuso un caleño, Elci Ramírez y Triste Final, que al igual que otras tres canciones, compuso en pandemia. El exjurado de Yo me Llamo, Yeison Jiménez, deleitará con Aventurero, Ni Tengo ni Necesito, Maldita Traga, entre otros.



Para El Charrito, con una treintena de discos, “la música popular, que antes se creía reservada a viejitos y borrachos, ha llegado al escalón más alto; hoy se reviste con trompetas y violines y letras que no ofenden a la mujer”. El concierto se transmitirá en vivo desde la Arena Cañaveralejo.



Las boletas se pueden adquirir desde cualquier ciudad de Colombia aquí