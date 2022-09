Reina Isabel II: 'The Crown', la serie que retrata la vida de la monarca británica

Este jueves Isabel II falleció a sus 96 años, su legado ha sido tan importante, que su vida ha sido retratada en diferentes producciones audiovisuales a través del tiempo. Este es el caso de la galardonada serie de Netflix, ‘The Crown’.

La serie cuenta con cuatro temporadas y una en espera por estrenarse, que retratan la vida de una de las mujeres más longevas y la soberana con más tiempo del Reino Unido.

Desde hechos históricos hasta escándalos reales, la serie exploró con detalle las situaciones que ha atravesado la Familia Real británica, explorando la vida de la reina desde su matrimonio con Felipe de Edimburgo hasta su reinado en el siglo XXI. Una producción que combina la realidad con tintes ficción convirtiéndose en una de las series más aclamadas por los críticos y los fanáticos.



Con actuaciones premiadas, la historia se centra en la imagen de la reina Isabel II, mostrando sus diferentes facetas, como su importancia internacional hasta las tradiciones más arraigadas de las costumbres británicas, en las que se plantean intrigas personales, romances y las rivalidades políticas y cómo los vivió y afrontó tanto la reina como la familia real.

Sin embargo, a pesar de su producción de calidad y de ser un de las producciones principales dentro de la plataforma de streaming, la serie ha contado con el rechazo y criticas por parte de la familia real.



La serie fue estrenada en el 2016 con Claire Foy interpretando a la reina Isabel, luego en las temporadas tres y cuatro regresó con Olivia Colman. Su quinta temporada espera ser estrenada en noviembre de este año, y en esta retratará la década de los 90, en donde se estaría previsto contar el final del matrimonio de Charles y Diana, así como el Ana y Mark Phillips y Andrés y Sarah Ferguson.



Sin embargo, aún no es claro si la serie también narrará los eventos que llevaron a la trágica muerte de la princesa Lady, del mismo modo, aún no se conoce si la sexta temporada, que está confirmada, no pase más allá de los 2010.



Con el fallecimiento de la reina, se espera que la serie y el próximo estreno de sus temporadas genere un impacto dentro de los fanáticos, quienes tendrán la oportunidad de ver las historias de la monarca a través de esta producción.