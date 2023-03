Los fans de Liam Hemsworth y Miley Cyrus fueron sorprendidos en el año 2020 con la noticia del rompimiento de una de las parejas más queridas, después de diez años de relación.



Pero generó mucho más impacto mediático cuando la artista lanzó, en enero pasado, su canción ‘Flowers’, en la que da detalles de su historia con Liam Hemsworth y que contó con gran acogida por parte del público al lograr el primer lugar del Top 50 Global de Spotify.



Aunque este éxito no ha parecido caerle bien a Liam y, según fuentes cercanas a él, habría puesto una demanda a su ex por difamación.



Le puede interesar: Prográmese para Insectópolis, el maravilloso mundo de los insectos estará en Cali

Por su parte, Cyrus no ha confirmado que ‘Flowers’ haya sido dedicada a Liam Hemsworth, pero el actor se ha atribuido la inspiración y considera que con su letra, su expareja ha dañado su imagen y dos meses y medio después del lanzamiento, podría haber interpuesto la demanda por haberle perjudicado en su carrera profesional, más concretamente, por haber estado a punto de perder el el contrato con la serie ‘The Witcher’.



Hace poco, y antes de conocer la noticia de la supuesta demanda, Elsa Pataky, cuñada de Liam y examiga de Miley, habló sobre el tema de ‘Flowers’ y dijo: “Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien”, además de hacer un repaso por la relación que tuvieron Cyrus y Hemsworth: “Para nosotros es una historia un poco ya pasada, así es la vida que ella tiene y lo que hace, eso es un tema de Liam y si él quiere pronunciarse, yo me quedo a un lado”, dijo Elsa.