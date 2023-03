Prográmese para Insectópolis: “El Maravilloso Mundo de los Insectos” estará en Cali

Del 6 al 10 de marzo en la Biblioteca Departamental se llevará a cabo muestras y talleres gratuitos en el marco de la quinta versión de Insectópolis “El Maravilloso Mundo de los Insectos” realizado por José Iván Zuluaga Cardona, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Centros de Investigación y la Sociedad Colombiana de Entomología.



“Este proyecto nació hace 15 años en la Biblioteca Departamental con el fin de realizar la divulgación de temas sobre los insectos para el público en general. La gran importancia que ha tenido Insectópolis es la socialización de la ciencia y la cultura en el departamento.” afirmó José Iván Zuluaga Cardona.



Los insectos serán la fuente de inspiración para la literatura, la pintura, la ilustración y la música siendo parte de la entomología cultural.



Con una exposición fotográfica y diferentes conferencias, el viernes 17 de marzo se realizará la clausura del evento.

Insectópolis busca exponer y promover la biodiversidad de insectos en el Valle del Cauca por medio del arte, la lectura y la oralidad.

Lunes 6 de marzo



-Auditorio Jorge Isaacs

Acto inaugural de Insectópolis V y presentación de la película Microcosmos.

Orienta José Iván Zuluaga. Hora, 10:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: La ley del “Quid pro quo”: entre el pecoreo y la polinización

Orienta Zanín Ortiz, zootecnista. Hora, 2:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Diversidad de Arácnidos: seda, ocho patas, veneno y mucho más. Orienta Jimmy Cabra, biólogo. Hora, 3:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Entomología y Acarología Medica: Insectos y Ácaros de importancia Dermatológica en Humanos y su manejo Medico. Casos de infestaciones cutáneas: pediculosis y escabiosis”.

Orienta Adriana Raquel Cruz, Médica dermatóloga. Hora, 4:00 p.m.



Martes 7 de marzo



-Salón 1

Reseña histórica, situación actual y futuro de la Acarología Agrícola en Colombia. Orienta Cristina Mesa, PhD Entomología y Acaralogía

Hora, 10:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Artrópodos (Insectos y Ácaros) asociados al cultivo de los Cítricos (lima ácida) en Colombia y Métodos de manejo.

Orienta Leonardo Álvarez, Ingeniero Agrónomo. Hora, 11:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Ácaros fitófagos (Tetranychus urticae) en Cultivos de papaya y su impacto en la producción.

Orienta Yury Mercedes Mena, Ingeniera Agrónoma. Hora, 11:30 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Acarología Veterinaria: Biodiversidad de Garrapatas en el Valle del Cauca. Efectos en los sistemas de producción animal y la salud humana.

Orienta Javier Antonio Benavides, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Hora, 2:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Biodiversidad de Insectos y servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales.

Orienta Inge Armbrecht, PhD profesora titular. Hora, 3:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Cómo estudiar los insectos y su Importancia en las colecciones de los Museos Entomológicos.

Orienta Carolina Londoño, Bióloga. Hora, 4:00 p.m.

Miércoles 8 de marzo



-Salón 1

Conferencia: Entomología Urbana: Bio – ecología y manejo de la hormiga Arriera en zonas Urbanas. Caso: Ciudad de Cali.

Orienta James Montoya Lerma, Biólogo. Hora, 10:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Importancia de mantener vegetación natural asociada a cultivos de caña de azúcar para el control biológico natural de plagas, en el contexto del Valle del rio Cauca.

Orienta Fabio Rivera, Biólogo. Hora, 11:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Insectos acuáticos como bio indicadores de calidad de nuestros recursos hídricos. Orienta María del Carmen Zúñiga, Bióloga

Hora, 2:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Entomología Forense: Los Insectos y la muerte.

Orienta Nancy Zoraya Carrejo, Directora Musenuv. Hora, 3:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: Insectos vectores de enfermedades (Malaria, Dengue, Leishmaniasis). Importancia, estudios básicos y tácticas de manejo.

Orienta Ranulfo González, Biólogo y entomólogo. Hora, 4:00 p.m.



Jueves 9 de marzo



-Salón 1



Conferencia: Los Insectos en las expresiones culturales y artísticas de la Humanidad.

Orienta José Iván Zuluága, Ingeniero Agrónomo. Hora, 10:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: Los Insectos como bio insumos, a partir de la transformación de desechos orgánicos putrescibles. Caso: Mosca Soldado negra Hermetia illucens; Linnaeus, 1758. (Díptera: Stratiomyidae).

Orienta Roberto Díaz Rojas, Biólogo. Hora, 11:00 a.m.



-Salón 1

Conferencia: El control Biológico alternativa Ecológica para el manejo de plagas Agrícolas: Conceptos clases y casos ( Cultivos: Café, Caña de azúcar y Palma de aceite).

Orienta Alex Bustillo, Ingeniero Agrónomo. Hora, 2:00 p.m.



-Salón 1

Presentación y Conversatorio: “Mariposario ANDOKE” – Cali – Valle (Premio Internacional de Mariposarios)

Orienta María del Carmen Tamayo, Directora. Hora, 3:00 p.m.



-Salón 1

Taller: Los Insectos en el Arte del Origami “Las manos doblan, la imaginación vuela”

Orienta ASVOR – Asociación Vallecaucana de Origamistas. Hora, 4:00 p.m.



Viernes 10 de marzo



-Salón 1

Historias con Alas de mariposas: Importancia ecológica y comercial de los Mariposarios Vanessa Wilches Restrepo.

Orienta Patricia Restrepo Narváez, autora del libro Nuestra Historia con Alas. Hora, 10:00 a.m.



-Salón 1

La Investigación y la Pedagogía aportando al Manejo Ecológico de Plagas en Cultivos de Mora, Aguacate y Plátano.

Orienta Shirley Palacios Castro, Ingeniera Agrónoma. Hora, 11:00 a.m.



-Salón 1

Los Insectos: Compañeros de mi resistencia, mi esperanza y mi docencia rural.

Orienta Rossana Ramírez, Ingeniera Agrónoma. Hora, 2:00 p.m.



-Salón 1

Conferencia: La percepción popular sobre el mundo de los Insectos: entre la Entomofobia y la Entomofilia.

Orienta José Iván Zuluaga, Ingeniero Agrónomo. Hora, 3:00 p.m.



-Salón 1

Entomología Cultural: Recital de Poemas y pasajes literarios alusivos a Insectos y Araña.

Orienta Valentina Revelo, Salomé Revelo y Hernando Revelo Hurtado

Hora, 4:00 p.m.



Viernes 17 de marzo



-Auditorio Jorge Isaacs



Problemas sanitarios en plantaciones forestales de Colombia y métodos de manejo, con énfasis en Pinus y Eucalyptus.

Orienta Carlos Alberto Rodas Peláez, Entomólogo y Fitopatólogo

Hora, 10:00 a.m.



-Auditorio Jorge Isaacs

La Macrofotografía de Insectos. Técnicas y Exposición fotográfica.

Orienta Francisco Enrique López Machado, Biólogo. Hora, 11:00 a.m.



-Auditorio Jorge Isaacs

Conversatorio: Entomología Cultural

Los Insectos en la Literatura, la Música, el Cine, las Artes Plásticas (Pintura, Diseño, Escultura, Ilustración, Dibujo) y la Publicidad.

Orienta José Zuleta, Julio César londoño, Santiago Blandón y León Octavio Osorno. Hora, 2:00 p.m.



-Auditorio Jorge Isaacs

Conversatorio: Entomología Agrícola “Como se controlan y/o manejan los problemas con los insectos y ácaros plagas en zonas rurales y urbanas? Aciertos y errores”.

Orienta José Iván Zuluága. Hora, 3:00 p.m.



-Auditorio Jorge Isaacs

Acto de Clausura Insectópolis V

Orienta José Iván Zuluága. Hora, 4:00 p.m.