La banda caleña que le rendirá homenaje a a Pink Floyd

La banda caleña de rock progresivo Desvirtual, estará realizando una gira por ocho ciudades de Colombia presentando un show muy completo donde incluirán las canciones de su autoría, promocionando su más reciente producción discográfica ‘Frente al ruido del cañón’ y, como cereza del pastel, interpretarán un sentido homenaje a Pink Floyd, las leyendas del rock inglés que cumplen 50 años de haber publicado su álbum ‘Dark side of the moon’.



Desvirtual se ha preparado para interpretar en su totalidad la obra maestra de Pink Floyd, en la que se encuentran canciones clásicas como ‘Time’, ‘Money’ y ‘Us and them’, entre otras.



Las ciudades que visitarán son Medellín (marzo 10), Pereira (marzo 11), Manizales (marzo 18), Salento (marzo 19), Bogotá (marzo 24 y 25), Popayán (marzo 31) y Palmira (abril 1), pero su gira iniciará hoy en Cali, a las 8:00 p.m. en el escenario de Punto Baré (Calle 5, No. 13-15).



La agrupación está formada por músicos caleños de amplia trayectoria. Este proyecto está encabezado por el teclista Andrés Samboní, junto al cantante David Palacios y el guitarrista Carlos Castillo. También participan Gabriel Lago (bajo), Sebastián Álvarez (percusión) y Jhoan Prado (batería).



Para obtener más información sobre boletería se puede escribir a través de los perfiles de la banda. En Instagram como @desvirtualbanda o al WhatsApp 3044717350.

Gira de tributo a Pink Floyd. Foto: Especial para El País

Trayectoria



Las primeras señales musicales de Desvirtual empezaron en el 2017, cuando Andrés Samboní, como un ejercicio de composición para el Jordan Rudess Keyfest, un encuentro anual de tecladistas que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, dirigido por Jordan Rudess, de la grupación Dream Theater, y que contó con la participación de tecladistas como Adam Holzman (Miles Davis, Steven Wilson) y Tom Brislin (Yes, Kansas). Ese mismo año, se sumaría David Palacios al proceso de composición, y a partir de 2020 Desvirtual lanzaría su primer EP titulado 'Sobre el filo' y consolidarían la alineación actual de la banda.



En 2021, el sencillo 'Mi Destino', canción de su primer EP, sería escogida por el reconocido productor argentino Tweety González (Gustavo Cerati, Fito Páez) como canción ganadora de una mezcla hecha por él y masterizada por Andrés Mayo.



Ese mismo año lanzan 'Cuando no alcanza el dolor' junto al cantante Jorge Fresquet (Krönös), sencillo que habla de la alienación e invisibilización por la que pasan los habitantes de calle, los desplazados y todas las personas a las que la sociedad les ha dado la espalda.



Actualmente, la banda se encuentra promocionando su última producción discográfica titulada 'Frente al ruido del cañón', acompañados desde Polonia con la coproducción de Robert y Magda Szrednicki, reconocidos por su trabajo de producción y mezcla con la banda de metal progresivo Riverside.