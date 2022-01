Indira Cato es una destacada productora de cine mexicana, premiada quince veces por su documental 'Llévate mis amores', sin embrago, en Colombia su nombre suena en las últimas horas no por su destacada carrera, sino por ser la supuesta hija del afamado escritor Gabriel García Márquez y de quien apenas hasta ahora se le conoce.



La joven productora está próxima a cumplir 31 años este mes de enero, lo que quiere decir que cuando nació, su padre, el Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez tendría aproximadamente 63 años.



Esta noticia le está dando la vuelta al mundo y fue el periódico cartagenero El Universal quien dio a conocer esta primicia en su edición de este domingo.



La madre de Indira es Susana Cato, conocida escritora y cinematógrafa también mexicana, 33 años menor que 'Gabo'.



Márquez y Cato se habrían conocido en Cuba en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, una institución creada por iniciativa de García Márquez y apoyada por el mandatario de la isla caribeña de ese entonces, Fidel Castro, muy cercano del escritor.

Pero ese no sería el único encuentro entre mexicana y colombiano. En 1991, un año después del nacimiento de Indira, Susana y 'Gabo' construyeron juntos el guión de la película 'Con el amor no se juega'.



En 1996, Cato entrevistó a García Márquez para la revista Cambio.



El periodista Gustavo Tatis Guerra fue quien reveló esta noticia y que, como lo afirmó en su informe en El Universal, previamente mencionado, "todo lo que hoy pueda revelarse de él solo reconfirma su espléndida humanidad y su infinita grandeza que se agiganta cada vez en el universo, más allá de su muerte".



Según cuenta Tatis, el rumor de una hija secreta de 'Gabo' llegó hace más de ocho años al investigador colombiano Dasso Saldívar, quien ha dedicado su carrera a documentar la vida y obra de García Márquez.



Tras la muerte del Nobel de Literatura, Saldívar llamó a Tatis: "Es una noticia demasiado grande como para darla desde un despacho”, refiriéndose a la confirmación de que García Márquez tenía una hija de quien no se había conocido de manera pública.



Sin embrago, "temía que el secreto se revelara como un escándalo entre la jauría de periodistas del mundo", cuenta Tatis en su informe. Además, la noticia llegó mientras se llevaban a cabo los funerales del recién fallecido 'Gabo'.



A casi ocho años de la muerte del primer Nobel colombiano, se reveló esta noticia que sin duda impacta a quienes siguieron muy de cerca la trayectoria de García Márquez, quien pasó la mayor parte de su vida en territorio mexicano.



Indira decidió mantener su apellido materno, sumándose al no reconocimiento de García Márquez como su hija de manera pública. Sin embargo, según contó el periodista Guillermo Angulo, 'Gabo' siempre estuvo muy pendiente de su 'hija secreta'.



“Le dio una casa en una zona muy bonita y un coche. En México saben que ella es hija de Gabo, pero todos allá son respetuosos de la vida privada”, confesó Angulo.