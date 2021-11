¿Quién era Mauricio Leal, el estilista de la farándula que fue encontrado sin vida?

Mauricio Leal, hallado sin vida en la tarde de este lunes en Bogotá, era un estilista de la farándula colombiana quien era conocido por trabajar junto a reconocidas reinas, modelos y presentadoras del país.



Mauricio, de 47 años y oriundo de Cali, fue encontrado sin vida junto a su madre Marleny Hernández, de 67 años, en un condominio de la Calera, donde él vivía.



De acuerdo con su historia, relatada en la página web de su empresa, Mauricio inició su carrera hace más de 25 años como auxiliar de peluquería ayudando a lavar pelo, barriendo y sirviendo el tinto.



El hombre, quien era el "estilista de confianza" de Carolina Cruz, Fanny Lu, Gabriela Tafur, Andrea Serna entre otras figuras públicas, era el propietario de la peluquería Mauricio Leal a la que frecuentemente recurrían las reinas de belleza para preparar su participación en los certámenes.

Mauricio, quien inició su carrera a sus 17 años, pasó varias pruebas hasta que, como él aseguraba, se convirtió en el "peluquero estrella" de algunas peluquerías de Cali.



Tras lograr ser reconocido en la capital del Valle, Mauricio decidió abrir su propia peluquería en la ciudad, la cual vendió para irse un tiempo a Miami. Luego de volver de Estados Unidos, Leal se radicó en Bogotá donde abrió la exitosa peluquería que actualmente es conocida como una de las "peluquerías luxury" más destacadas de la capital.



Durante su vida, Leal tuvo que enfrentar algunas condiciones de salud que lo retaron, "resultó que mi tórax no estaba bien así que tocó hacer un trasplante de tórax y quedarme en reposo 3 meses, si ustedes se desesperan en casa imagínense yo como me sentía, pues como lo he dicho, me encanta estar y atender de la mejor forma a las clientes en mi peluquería" contó.



Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, las autoridades han indicado que se encuentran adelantado investigaciones para esclarecer lo sucedido.



Desde que se conoció la noticia de su muerte, varias presentadoras y reinas han lamentado la muerte del estilista y han compartido mensajes de apoyo a su familia.