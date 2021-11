El reconocido estilista Mauricio Leal apareció muerto junto a su madre, Marleny Hernández

El reconocido estilista Mauricio Leal fue encontrado sin vida junto a su madre, Marleny Hernández en circunstancias que aún son investigadas.



Aunque las autoridades pertinentes se encuentran realizando la investigación, aún no se reciben declaraciones oficiales sobre la causa de los decesos, los cuales habrían ocurrido en la Calera, donde se ubica el condominio del estilista.



El caleño era reconocido por atender a figuras de la farándula colombiana como Andrea Serna, Andrea Tovar y Fanny Lu en su peluqueria ubicada en la zona rosa de bogota.



​"Me niego a creer esto", "No me lo creo vuela alto mi baby", "No puede ser esta noticia! Te queremos y te recordaremos por siempre. Eternamente agradecida contigo", "Te extrañaremos, amigo", "Es algo que aún no puedo creer. Ojalá todo fuera una mentira. MAURO qué gran profesional, amigo y ser humano. Que me digan que es mentira", fueron algunos comentarios en la última publicación de Mauricio.



