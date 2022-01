¿Quién era Edgardo Román?, perfil de una de las 'leyendas' de la televisión colombiana

Fueron más de 50 años de trayectoria artística, desde el mundo de las tablas, la televisión y el cine, así como casi cuatro décadas dedicado a la docencia los que cumplió el legendario Edgardo Román, quien falleció en la mañana de este viernes.



Durante los últimos meses su estado de salud estuvo bastante delicado, y en más de una ocasión se especuló sobre su real estado, pero fue su hijo, el también actor Julián Román, quien confirmó la lamentable noticia.



Su última aparición en televisión fue una actuación en la serie ‘La Gloria de Lucho’, pero en los últimos años se había dedicado más al mundo de la docencia desde el laboratorio artístico teatral Actuemos, del cual fue fundador y docente desde 1993.

Pero su experiencia compartiendo su conocimiento en las artes dramáticas venía desde tiempo atrás, desde que hizo parte del grupo de teatro del banco cafetero durante más de cuatro años. Además, participó en el currículo de la academia superior de artes de Bogotá (Asab) y en el curso de formación de actores de RTI en 1981.



Al teatro siempre lo amó, con montajes como ‘Bobas a domicilio’ de Luis Enrique Osorio, las ‘Obras Cortas’ de Anton Chejov’, ‘Non se paga, non se paga’ y ‘Erase un Ladrón’ de Dario Fo, junto a piezas como ‘Tito Andrónico’ de Shakespeare y la adaptación teatral de ‘La Rebelión de las Ratas’ de Fernando Soto Aparicio, entre otras.



Esto le permitió participar en numerosos festivales internacionales de teatro como Maribor en Eslovenia, Cádiz de Madrid y funciones en Rusia, Francia y Australia, además de una serie de obras de los premios nobel como el colombiano Gabriel García Márquez y el peruano Mario Vargas Llosa.



Fueron cerca de 43 producciones televisivas en las que participó, con su debut en 1976 en ‘Recordarás mi nombre’, una telenovela de 55 capítulos protagonizada por Yamile Humar, siendo una adaptación de Julio Jiménez de la obra de teatro obra ‘Jane Eyre’ de Carlota Bronte.



Sería llamado para conformar los elencos de algunas de las producciones más importantes de la época, como ‘La Abuela’, ‘Don Chinche’, ‘Pero sigo siendo el Rey’, ‘El cuento y el domingo’, para darle paso, en 1984 a uno de sus personajes más recordados.



Dentro de la serie ‘Revivamos nuestra historia’, patrimonio de la televisión colombiana, se realizó un especial dramatizado de ‘El Bogotazo’, siendo Edgardo Román llamado para hacer el papel de Jorge Eliécer Gaitán, el cual lo consagró.



Ahí no paró todo. Durante los ochenta y noventa no pararía de trabajar en la televisión colombiana, como ‘Los cuervos’, ‘Romeo y Buseta’, ‘Caballo viejo’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Maten al león’ y ‘Si mañana estoy viva’.

Los años noventa su historia en la televisión comenzaría con ‘La vorágine’, ‘Cuando quiero llorar no lloro’, ‘Crónicas de una generación trágica’, ‘Guajira’, ‘Carolina Barrantes’ y ‘¿Por qué diablos?’, entre otras.



En los últimos 20 años los colombianos lo vieron en producciones como ‘La reina de Queens’, ‘La baby sister’, ‘Amantes del desierto’, ‘Amor a la plancha’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Los Reyes’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Operación Jaque’, ‘Metástasis’, ‘Esmeraldas’ y ‘La gloria de Lucho’.



Como si esto fuera poco, fue uno de los actores colombianos con mayor trayectoria en las producciones cinematográficas del cine nacional con una participación que superó los 40 largometrajes.



A finales de los años setenta haría su debut en la pantalla gigante en ‘Colombia conection’ de Gustavo Nieto Roa. Seguiría en ‘Remolino sangriento’ de Roberto Montero y Jorge Gaitán Gómez, ‘Padre por accidente’ de Manuel Busquets Emiliani y ‘Ayer me echaron del pueblo’ de Jorge Gaitán.



Fue clave en películas importantes en la historia del cine nacional como ‘Cóndores no entierran todos los días’ de Francisco Norden, ‘Tiempo de morir’ de Jorge Alí Triana, ‘El embajador de la India’ de Mario Ribero, ‘Crónica de una muerte anunciada’ de Francesco Rosi, ‘Técnicas de duelo’, ‘La estrategia del caracol’ y ‘Águilas no cazan moscas’ de Sergio Cabrera, entre otras.



‘Soplo de vida’ de Luís Ospina, ‘La toma de la embajada’ de Ciro Durán, ‘Bolívar el héroe’ de Guillermo Rincón, fueron otros de sus destacados trabajos en la pantalla gigante.



Su fallecimiento se dio este viernes por distintos quebrantos de salud, junto a un cáncer que padecía desde hace algún tiempo.