¿Qué pensará Shakira? Piqué sería padre de nuevo, pero bebé no sería de Clara Chía

Sigue la película entre Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía. Ahora sale a la luz un plan del exfutbolista Piqué para volver a ser papá.



De acuerdo con el programa Chisme no Like, Clara Chía no se embarazaría, como en su momento lo hizo Shakira para dar a luz a Milán y Sasha, los únicos dos hijos que tiene hoy el exdefensor catalán.



Le puede interesar: Conozca a Valentina Tafur, la 'reina futbolera' del Valle que va por la corona de Srta. Colombia





El conductor de dicho 'show' de entretenimiento, el argentino Javier Ceriani, lanzó al aire "un bombazo", refiriéndosese a que Piqué tendría entre sus planes tener su primera hija.



Y aunque el exjugador nunca se ha referido al tema, la prensa rosa sostiene que Piqué buscaría sumarse al grupo de deportistas que tienen hijos por medio de un vientre de alquiler.



Según medios mexicanos y españoles Clara Chía no tendría la intención de embarazarse.



Lea también: Detalles de la novela 'rockera' que Antonio Ortuño presenta en México



Cabe recordar que otros jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez han tenido hijos gracias a la gestación subrogada.