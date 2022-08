¿Qué pasó? Escolta de Yeferson Cossio resultó herido en sus partes íntimas por un disparo

El influencer Yeferson Cossio se refirió, a través de sus redes sociales, al accidente que sufrió uno de sus escoltas en sus partes íntimas con un arma de fuego.



A través de las historias de Instagram, donde tiene más de 9 millones de seguidores, Cossio compartió unos videos en los que se logra ver a un hombre tendido en el piso y cubierto del pecho para abajo con lo que sería una sabana azul.



Al respecto, el creador de contenido explicó que se trataba de uno de sus escoltas, quien había resultado herido en sus partes íntimas por un arma de fuego que, según recalcó Cossio, se disparó por accidente.



"Se le disparó. No tenía el seguro puesto. Se hirió en un testículo. Ya hablamos con la empresa de seguridad y está en urgencias. Esperemos que todo salga muy bien", comentó el instagramer.



Frente a lo ocurrido, el Influencer aseguró que aunque ni él ni un tercero estaban involucrados en lo ocurrido, prefería explicar lo ocurrido porque, según manifestó, había muchas personas grabando el hecho y él quería evitar chismes al respecto.



"Yo estoy en una posición en que me toca mostrar esas chimbadas que mostré en la historia pasada porque… cuando todo pasó y él estaba tirado en el piso con el arma ahí y la sangre, había gente grabando y yo estaba ahí entonces pa evitar los chismes y todas esas mierdas es mejor uno mismo decir las maricadas porque en este caso sí es delicadito", dijo Cossio.



Sobre la salud de su guardaespaldas, el creador de contenido indicó que el hombre fue llevado a un centro asistencial donde recibió atención médica.



"Está estable y no le cogió una arteria. Menos mal porque yo ya estaba vibrando bajísimo, parce", precisó el Influencer.

Yeferson Cossio salió al paso luego de un accidente por un disparo de arma cerca a él pic.twitter.com/PG85oeViga — Ana (@PuraCensura) August 14, 2022