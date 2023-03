¿Qué corre por tus venas? Así se titula la nueva película de acción colombiana, conózcala

No todas las películas colombianas son de humor, las hay de misterio, de romance y ahora, una nueva apuesta nacional es por la acción.



El próximo jueves 23 de marzo se estrena en el país '¿Qué corre por tus venas?', escrita y dirigida por Pipe Vallejo, producida por Nena Belén, y protagonizada por Emmanuel Esparza, Lina Restrepo, Jhoffer Racines, Diana Mendoza, Luis Fernando Salas y Marco Tostado.



'¿Qué corre por tus venas?' podrá verse en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, San Gil, Manizales, entre otras.



Es una historia de acción rodada en Ibagué, Tolima, con actores reconocidos por sus producciones nacionales e internacionales, que te pondrá los pelos de punta.



Emmanuel Esparza, actor español, quien trabaja en esta película cuenta que ha sido "un aprendizaje no solo profesional sino personal, la demostración de que si uno tiene el foco bien puesto y no desiste en sus sueños, las cosas al final acaban pasando (...) Una de las cosas más bonitas y que más valoro es el hecho de llevarme una amistad que creo va a ser de por vida con Felipe Vallejo, ha sido muy grato conocerlo como persona, más allá de su rol como director".



Esparza agrega que Vallejo le presentó hace 10 años me presentó el guion de su película, "me dijo que quería que yo fuera su protagonista (Hollywood), un personaje maravilloso, que he disfrutado, y que también ha sido una odisea esperando el momento perfecto para poder hacerlo, pero lo más bonito fue ver como Pipe nunca dudo que iba a hacer la película, impregnó con ese sueño a todos los demás, hasta que lo consiguió".



'¿Qué corre por tus venas?' es la ópera prima de Pipe Vallejo, dramaturgo, actor, productor y director con una amplia trayectoria en la industria cinematográfica y teatral, además recientemente nominado en las categorías a Mejor Director de Ficción, Mejor Libreto de Ficción (original o adaptación), y Mejor Miniserie de Ficción por su obra Camisa de Fuerza en los Premios India Catalina 2023 que se realizarán en Cartagena el próximo 26 de marzo.

"Quise arriesgarme con esta película diferente, totalmente inesperada a lo que estamos acostumbrados a ver en Colombia. Mi principal referente fue Martin Scorsese y la película Heat de Michael Man, que marcó mi adolescencia. La gran mayoría de los actores que participan son amigos cercanos a mí y por ende creyeron en la historia desde el comienzo", afirma Pipe Vallejo, director y guionista.



Con la participación de Andrés Cepeda

La producción cinematográfica cuenta, además, con la participación musical de Andrés Cepeda, compositor junto a Johanna Carmelina, e intérprete del soundtrack oficial, disponible en todas las plataformas (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Amazon Music, iTunes Store, Claro Music) desde este viernes 17 de marzo.



Escuche el soundtrack oficial de la película:

Sinopsis

Un grupo de glamurosos y apuestos estafadores internacionales decide dar su último gran golpe en Latinoamérica. Están en Colombia por algo más que billetes, ¡el plan perfecto! una última jugada memorable.



Ni la policía, ni los elegantes timadores contarán con que Federico, un humilde muchacho que trabaja en un almacén de cadena, se convertirá en pieza clave para ejecutar sus planes. Sin saberlo, su ingenuidad lo involucrará en una tragedia de amor.