¿Qué artista protagonizará la nueva BZRP Session, después de Shakira?

Bizzarap se ha convertido en un fenómeno musical masivo. El DJ y productor argentino, quien con su novedoso formato, es uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales y cada 'session' suya es un éxito asegurado, con millones de reproducciones, parece estar a la 'caza' de una nueva colaboración.

Sin duda, acompañar a Shakira y a Quevedo le ha dado una gran fama, siendo dos de sus temas más escuchados. Y es que su fama radica no solo en la canción que lanza en compañía sino en todo lo que hay detrás del marketing y venta del producto.



Pues bien, ahora todos se preguntan quién será el próximo artista en disfrutar de su acompañamiento, con todo lo que este implica.



Le puede interesar: ¡Tusa millonaria! Karol G y Shakira estrenaron su canción 'TQG'; vea aquí el explosivo video

Bad Gyal Foto Tomada de Internet

Se dice que en la búsqueda de un próximo éxito en ventas y reproducciones, Bizarrap contactó a una de las artistas españolas más cotizadas del momento. Y ha sido la propia artista quien le aseguró a un medio que el productor argentino le hizo una llamada telefónica para hacerle una tentadora oferta.

¿De quién se trata? Nada menos y nada más que de la catalana Bad Gyal, quien no duda que la colaboración con Bizarrap se dé en un futuro.



"Sí, me ha llamado. Si me estáis preguntando por la 'session', no hay 'session'. No es tan fácil. Tenía que salir primero el tema de Shakira, era un tema importante. Ahora no pinto nada, lo que toca es Shakira. A cada uno le toca cuando le toca", dijo la artista de música urbana.



Oriunda de Vilas del Mar, la cantante saltó a la fama con una versión del tema 'Work', original de Rihanna, y que ella tituló 'Mai'. Posteriormente, su sencillo Fiebre fue un éxito en ventas en España.