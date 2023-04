'Quacky': un nuevo asesino de ficción detrás de un tierno disfraz

A lo largo de los años, la televisión y el cine nos regalaron curiosos y macabros personajes asesinos que han cautivado a la audiencia detrás de tiernos disfraces.



El terror sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para encontrar ideas de vestuarios que se vuelven la piel de estos personajes y se convierten en sinónimo del género a través de la historia.



Desde un inofensivo payaso en IT (2017), un tierno conejo en Bunnyman Vengance (2017), hasta el oso cariñoso Winnie the Pooh - Blood and Honey (2023), son disfraces que se han quedado en la mente de millones de espectadores logrando, al mismo tiempo, la simpatía y el deseo de que nunca se vuelvan reales.



Ahora, llega la serie de terror 'Wreck', que presenta a un nuevo personaje capaz de incrementar la lista de asesinos detrás de un tierno disfraz: “Quacky”, alguien disfrazado de un pato gigante con un poncho impermeable amarillo.



'Wreck', la nueva serie del canal de televisión AMC, que fue creada por el escritor Ryan J. Brown, y dirigida por Chris Baugh, es un thriller tenso, que mezcla comedia con un poco de 'slasher', con preguntas sobre quiénes somos realmente.



La historia se desarrolla a bordo del crucero Sacramentum y sigue a Jamie, un nuevo recluta de 19 años que logra infiltrarse en la tripulación en búsqueda de Pippa, su hermana desaparecida.



El elenco de la serie incluye a Óscar Kennedy como Jamie, Thaddea Graham como Vivian, Jack Rowan como Danny, Harriet Webb como Karen y Jodie Tyack como Pippa, entre otros.