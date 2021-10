Prográmese con el último fin de semana de la Feria del Libro de Cali

Hoy a las 5:00 p.m., en el Auditorio Changó, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del IV Premio de Novela Mario Vargas Llosa , otorgado en México, por su novela ‘Volver la vista atrás’, conversará con Mario Jursich y Camilo Hoyos para hacer un repaso de país a través de su obra.



‘Volver la vista atrás’ es la novela que presenta en esta edición de FIL Cali. 2016, un año de fuertes tensiones políticas en Colombia generadas por el Acuerdo de Paz, es el tiempo en el que se sitúa la historia de Sergio Cabrera, un colombiano hijo de un español republicano que se exilió en el país debido a la Guerra Civil Española. Cabrera es un director de cine al que lo atraviesan profundas crisis personales que afronta con recuerdos de la vida de su padre -quien ha fallecido recientemente-, mientras revisa la historia de movimientos ideológicos y políticos que marcaron las revoluciones del siglo XX en América Latina.



A las 4:00 p.m., en Cinemateca La Tertulia se proyectará el documental de los 50 años de ‘Cóndores no entierran todos los días’, novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, realizado por Miguel Ernesto Yusti y Telepacífico.



El escritor Santiago Roncagliolo, de Perú, hablará de su libro ‘Y líbranos del mal’ con Clara Elvira Ospina, una charla que se transmitirá por el Faceboook de FIL Cali, a las 8:00 p.m. Y a la misma hora, será el lanzamiento de ‘Magdalena’, obra de Wade Davis, por el mismo medio.

Hoy habrá un conversatorio con los dramaturgos: Emmmanuel Wagner, Jimmy Luna, Julián Garzón y Claudia Muñoz (Fallidos Editores), 11:30 a.m. en el Auditorio El País.

Para los seguidores de Alejandro Gaviria, el autor de En Defensa del Humanismo estará hoy, en la Carpa VIP del Bulevar del Río, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y quienes quieran asistir a la firma de libros, a las 6:00 p.m., en el Hotel Spirito, deben inscribirse en las redes de FIL Cali previamente.



A las 4:30 p.m. será la presentación del libro Amar es Ganarlo Todo, Incluso si no te Queda Nada, con el autor Alberto Linero, en el Auditorio El País, con presentación de la periodista y escritora Paola Guevara.



Muy interesante resulta también la conferencia ‘Diccionario de provincialismos del Valle del Cauca’, de Leonardo Tascón, a cargo de Mario Jursich, a las 2:30 p.m. en el Auditorio El País, y el recital poético de mujeres afrocolombianas con Mary Grueso y Elcina Velencia, a las 3:00 p.m., en el Auditorio Changó. Una agenda imperdible de fin de semana.

Otras actividades



Sala consentidos



10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lectura de braille en la carpa infantil y juvenil Comfandi.



10:00 a.m. Leyendo y jugando con ritmos ancestrales. 10:00 a.m. Carpa Bembé Red de Bibliotecas Públicas.



4:15 p.m. Retreta. Cuenta cuentos con títeres y taller (Aye Aye Books).

6:00 p.m. Carpa Bembé, final del Primer Festival de Rap Intercomunal. Show.