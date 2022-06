Prográmese con el Mono Núñez: detalles de un festival musical imperdible

La música andina colombiana envió a sus mejores intérpretes al municipio de Ginebra, Valle, que se dan cita en el Coliseo Gerardo Arellano, pero también en la Plaza y en otras sedes.



Hoy, a las 10:00 a.m. habrá Concurso de Duetos, en el Colegio La Inmaculada, estarán los duetos Camino Real, de Tolima; Iscay, de Huila; Alma del Sur, de Nariño; Hermanos Cely Triana, de Cundinamarca. Y los invitados especiales Dueto Nocturnal, Gran Premio Mono Núñez 2014.



A esa misma hora, en el Colegio La Salle, se llevará a cabo el concierto de Ganadores Mono Núñez, con Francisco Rivera, de Santander; Katherin Muñoz y Vanessa González, de Nariño, y Trío Juventud y Margarita Dueto, de Boyacá.



A las 3:30 p.m., habrá Concierto Colombiano, en el Coliseo Gerardo Arellano, con los intérpretes Borda y San Juan Sinfónico, ‘40 Años’ del Grupo Bandola, Terzetto Trío, Francisco Rivera, Katerin Muñoz y Gran Rondalla de Caldas.



Y mañana, a las 10:00 a.m., será el Concierto de Cantautoras, en el Colegio La Inmaculada con Laura Kalop, Claudia Ávila, María Isabel Mejía, María Olga Piñeros y Katie James.



A esa misma hora, se realizará en el Colegio La Salle el lanzamiento de producciones discográficas de artistas como Oriana Medina e Itinerante Trío, de Bogotá; Dueto Luar, de Tolima; Mateo Moreno, de Quindío; Sebastián Herrera ‘Baco’, de Risaralda y Fernando Rojas, de Salterío.



También Mañana, a las 3:30 p.m., en el Concierto Internacional, que tendrá lugar en el mismo Coliseo, esta vez la Orquesta Sinfónica Integrada de la E.M.T. acompañará al Dueto Margarita, Terzetto Vocal, Dueto Tierraviva, Dueto Nocturnal, José Ricardo Bautista. También se presentarán Mariana Sinaí Echeverría, con la Trova Yucateca, de México.



Además, María Saavedra, de Colombia; Maricarmen Pérez, de México, y Carmen Prieto, de Chile, protagonizarán el concierto Mujeres de Caña Dulce.



Hoy y mañana tendrá lugar el Encuentro de Expresiones Autóctonas, en el Colegio La Salle. Esta tarde, a partir de las 3:00 p.m., se darán cita Son de mi Tierra, desde Caldas; Chirimía Guasayaco, del Cauca; los invitados serán la Fundación Parranderos de Oriente-Danza.



Mañana estarán en escena Son de mi Tierra, desde Caldas, Descendencia Campesina de Boyacá; Chirimía Guasayaco desde el Cauca, Vientos de mi Pueblo, del Valle, y como invitados Sol Nacer.



El Encuentro Infantil Mateo Ibarra, tendrá también lugar, durante estos dos días, a partir de las 9:30 a.m., en el parque principal de Ginebra.