La Filarmónica de Cali cumple 20 años: charla musical con su director

Este viernes la Orquesta Filarmónica de Cali celebrará, junto a los caleños, los 20 años de trayectoria musical y memoria artística, en el Teatro Enrique Buenaventura. Este encuentro musical iniciará a partir de las 7:00 p. m., y contará con la participación del director invitado Paul Dury, quien fue el primero en llevar la batuta de la orquesta en el año 2002.



“En 20 años el nivel de los músicos de la Filarmónica ha aumentado de manera exponencial, tanto así que actualmente es reconocida a nivel internacional como orquesta y además, por la calidad de sus músicos que ahora trabajan en diferentes agrupaciones alrededor del mundo”, manifiesta Dury.



El programa de la noche musical trae consigo fuertes aires belgas, pues Paul Dury es de dicho país. Las obras que se presentarán son: ‘Adagio para cuerdas’, de Guillaume Lekeu; ‘Divertimento No.2 para orquesta de cuerdas’, de León J. Simar, esta última en honor al trabajo del maestro Simar en la Cali, ya que desde el año 1947 empezó a trabajar con proyectos culturales e hizo parte de la fundación del Departamento de Música de la Universidad del Valle.



“Las dos obras de Guillaume Lekeu y León J. Simar son un símbolo del repertorio que la orquesta interpretó hace 20 años, cuando esta inició. Y más allá de volver al origen, se trata de resaltar la música, pues el ‘Adagio para cuerdas’ es uno de los temas más famosos que ha sido escrito y, lamentablemente, se toca con poca frecuencia, pero es fundamental para la música”, comenta Paul Dury.



Para el cierre del concierto se presentará el estreno mundial del ‘Concierto para quinteto de vientos y orquesta de cuerdas’, de Dury. “En la segunda parte se estrenará esta composición que escribí durante la pandemia, y para mí, como primer director titular de la OFC, es una manera de entregarle un regalo a esta agrupación, la cual tuve el honor de dirigir por una década”, explica el director invitado.



"La música hace parte de la formación integral de los seres humanos; es un lenguaje universal que, además de alimentar el disfrute, también aporta, de manera

significativa, a las personas, en la disciplina, el pensamiento matemático, entre otros”

Mariana Garcés

representante legal de Proartes.

La Orquesta Filarmónica de Cali cumple 20 años de existencia y trabajo continuo en la interpretación de la música clásica y del repertorio universal en el suroccidente colombiano.



Su historia empieza en el año 2002, cuando La Asociación para la Promoción de las Artes, Proartes asume su administración por solicitud del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali.



“Fue una época bastante difícil porque me acuerdo que durante el segundo semestre del 2001 no llegaba la plata para los músicos y, al mismo tiempo, teníamos que cumplir con las contraprestaciones de la Gobernación y del municipio. Terminaron pagando al finalizar el año, pero fue un momento difícil, luego se tomó la decisión de liquidar la Orquesta Sinfónica del Valle. Inmediatamente, hubo una reacción del sector cultural, ya que no podían permitir que Cali no tuviera una orquesta profesional, y es cuando entraron en contacto con Amparo Sinisterra de Carvajal para preguntar si Proartes se encargaría de este nuevo desafío, y aceptó, como es natural, en ella”, menciona Dury.



La Filarmónica de la ciudad ha pasado por momentos complejos para el arte; sin embargo, se ha sabido mantener como uno de los brazos de la cultura de la ciudad, “recuerdo cuando se reconstruyó la orquesta en el año 2002, muchos de los músicos se habían ido a otros proyectos, había que reconstruir el sonido y los ensayos no eran tan completos; no obstante, hoy se evidencia un trabajo social, cultural y musical de muy alta calidad que ofrece la Filarmónica”, comenta.



Por todo ello, para Paul Dury volver a dirigir la orquesta en una celebración tan importante, todo un “honor”, pues estuvo durante diez años sosteniendo la batuta de este proyecto cultural de la ciudad. “Las orquestas necesitan también un cambio de dirección, para crecer e ir alimentando su estilo. Fueron diez años maravillosos dirigiendo a este grupo de músicos, pero también han pasado distintos directores que han hecho de este grupo musical un proyecto inigualable. Volver a compartir tarima con ellos es un privilegio para mí”, expresa Dury.



Actualmente, la Orquesta está conformada por 38 músicos de un alto nivel profesional, colombianos y extranjeros, seleccionados mediante un proceso de audición abierta con la participación de un jurado nacional e internacional de amplia trayectoria musical. Uno de los objetivos de la Orquesta Filarmónica de Cali es la permanente formación de públicos, por ello realiza conciertos didácticos dirigidos a niños y jóvenes, en donde ellos pueden acercarse a la música clásica de una forma pedagógica.



Por otra parte, la Filarmónica se produce cada año el concurso Jóvenes Solistas, un espacio que permite a los músicos jóvenes aprender con toda la experiencia de la Orquesta y, a su vez, representa la oportunidad para que la agrupación ícono de la ciudad impulse todo el talento musical del país.



“Cali tiene una buena formación musical, para nosotros siempre ha sido importante tener un semillero de músicos, entendiendo que el talento no tiene estratos, bajo esta idea se han creado distintos programas como el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico con la Fundación Batuta, Notas de Paz, La Escuela de Música de Sidoc en Siloe. Todos estos procesos de formación musical aportan al crecimiento cultural de la ciudad y ofrece a los jóvenes la posibilidad de acercarse a la música no solo desde el arte y el disfrute sino como un estilo de vida”, explica Mariana Garcés, presidenta de la junta directiva y representante legal de Proartes.



Las personas interesadas podrán adquirir las boletas en las taquillas del Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

20 años dejan muchas historias para contar

Son muchas las historias que Mariana Garcés y Paul Dury tienen con la Orquesta Filarmónica. Una de las más recordadas es su paso por uno de los escenarios poco convencionales donde se presentó en una de las plazas de mercado en la ciudad, “esto fue un gran reto para nosotros. Los músicos estaban rojos del calor, y no teníamos público, casi ninguna persona asistió a ese concierto; pero, sí la prensa y recuerdo que fuimos reconocidos a nivel internacional por ese tipo de presentaciones; nos llamaron de Grecia porque nos habían visto en las noticias de ese país“, cuenta Mariana Garcés, presidenta de la junta directiva y representante legal de Proartes.