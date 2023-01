¿Preparados? El K-pop pondrá a vibrar a los colombianos este 25 de enero 

Los fanáticos del K-Pop ya están preparados para recibir a la banda NCT 127 que se presenta este 25 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.



Luego de presentaciones en lugares icónicos en Seúl, Tokio, Singapur, Manila y más, a finales del año pasado, el grupo surcoreano realizó espectáculos en arenas con boletería agotada en Estados Unidos, celebrando el lanzamiento de su último álbum, '2 Baddies'.



Los espectáculos, realizados en Crypto.com Arena en Los Ángeles, CA y Prudential Center en Newark, NJ, se agotaron rápidamente al salir a la venta.



Los fanáticos de NCT 127 (conocidos como NCTzens) pueden esperar que el concierto sea un evento con canciones de '2 Baddies', así como canciones y actuaciones que encabezan las listas de éxitos de álbumes recientes, incluidos Neo Zone, Favorite y Sticker.



'2 Baddies' debutó en el número 3 en el Billboard 200, convirtiendo al grupo en el segundo artista de K-Pop en la historia en colocar tres álbumes en el Top 5.



El álbum fue elogiado por su versatilidad, Billboard comentó: “Mientras tanto, el sonido del álbum muestra la versatilidad ecléctica de los ídolos mientras recorren sonidos de R&B, pop, baile electrónico y hip-hop”, y Nylon afirmó: “Son carismáticos y confiados, y no tienen miedo de gritarlo”. Rolling Stone también incluyó recientemente el sencillo principal y la canción principal '2 Baddies' en su resumen es de las mejores canciones de 2022.



Con más de 3,9 millones de oyentes mensuales de Spotify, más de 14,8 millones de seguidores en Instagram y más de 8,6 millones de seguidores en Twitter, NCT 127 es conocido no solo por tener una fanbase leal y activo, sino también por increíbles éxitos e impresionantes actuaciones en el escenario. Echa un vistazo a su reciente actuación de '2 Baddies' en The Jennifer Hudson Show.



NCT 127 es el acrónimo de 'Neo Culture Technology' y el número 127, que representa la coordenada longitudinal de Seúl, Corea, el hogar del K-pop. La banda hizo su debut en julio de 2016 con 'Fire Truck' y desde entonces ha tenido un gran éxito con los sencillos masivos 'Cherry Bomb' y 'Simon Says'.