¿Preguntas de forma anónima? 'NGL', la nueva tendencia entre los usuarios de Instagram

Las redes sociales generan nuevas tendencias y aplicaciones regularmente, es por eso que últimamente en Instagram se ha vuelto popular una nueva opción para que sus usuarios reciban comentarios y preguntas de forma anónima.



Se trata de 'NGL' o 'Not gonna lie', que traducido al español significa 'no voy a mentir', se trata de una aplicación que genera un link personalizado para que los dueños de las cuentas puedan compartir en sus perfiles de Instagram, en donde recibirán preguntas.



De acuerdo a la descripción de la aplicación, "el anonimato debería ser un lugar divertido pero seguro para expresar sus sentimientos y opiniones sin vergüenza” y agregó que los jóvenes no tienen un espacio seguro para ofrecer opiniones sin ser juzgados.



Por otro lado, dentro de los términos y condiciones para acceder a la aplicación se plantea tener al menos 17 años y aceptar que la plataforma recolecte su nombre, correo electrónico, género, información de ubicación, entre otros.



La idea de las preguntas en anónimo no es completamente nueva ya que anteriormente existía una plataforma llamada ASK.FM que cumplía el mismo objetivo.



NGL está disponible en AppStore y Google Play Store para descarga gratuita, sin embargo, la aplicación cuenta con una opción paga que permite saber quién envió las preguntas y comentarios.