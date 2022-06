Positivo para ñero: la historia de Estiwar G, el participante que le pone sabor a MasterChef

Ñerólogo, toxiturista, cantante, poeta, vendedor de repuestos y deportista de esgrima. Así describe el perfil de Instagram a Estiwar G, el creador de contenido digital, reconocido por su Toxitour, y quien desde hace varias semanas se roba el show en MasterChef Celebrity.



Aunque en un principio levantó muchas cejas con su apariencia y su particular forma de hablar, utilizando términos de la jerga callejera, poco a poco ha ido conquistando los corazones no solo de de los jurados y concursantes del programa, sino también de los miles de televidentes que disfrutan con sus ocurrencias.



Por muy auténtico que parezca, Estiwar G es un personaje creado e interpretado por el publicista Luis Fernando Arias, quien, cansado del retoque, del filtro, de las cosas perfectas y políticamente correctas que veía en Instagram, le apuntó a mostrar cosas más reales, al rebusque del colombiano de a pie, a la lucha de las familias disfuncionales, y a la sazón colombiana, de gourmet y de la calle, para hacer reír, pero también para hacer pensar.



Su personaje empezó con improvisación y estrategia. Después de pasar horas y horas consumiendo contenido en TikTok, la plataforma que en principio solo veía a través de su esposa, quien como bailarina y propietaria de una academia de baile le explicó que a diferencia de Instagram, en esta red había cosas menos idílicas y más reales. Aunque en un principio creyó que se trataba de un espacio donde solo aparecían “niños bailando”, se enganchó de inmediato. Al ver a tanta gente rara, tanta propuesta y tanta oportunidad de viralidad sin necesidad de tener miles de seguidores, “se le prendió el bombillo”.



Después de trabajar su idea, decidió representar a un habitante de calle con gustos exquisitos, todo un excéntrico. La aventura empezó el 7 de agosto de 2022, cuando se fue a recorrer los barrios populares de Bogotá, donde tenía algunos parceros. Así puso en práctica todo lo que había visto: accesorios, peluche en el cuello, gafas de sol, tapabocas, gorra y sabor. Empezó con ‘Cosas de ñeros’, “que es todo lo que nos identifica. Los nombres, las palabras, las formas de actuar”. Luego llegó el Toxitour, “cuyo objetivo es mostrar lo que no se muestra y darle voz a los que no hablan y los que no escuchan”.

1. Un genio detrás

Como en la famosa historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o al mejor estilo de alguien con personalidad múltiple, Luis y Estiwar G, hablaron con El País sobre su historia, su propósito, su paso por la televisión y sus planes a futuro.

En palabras de Luis

¿Cuál es la historia de Estiwar G?

​Para contar la historia de Estiwar, primero tengo que contar la mía. Soy cartagenero, pero me crié en Bogotá. Me involucré mucho en el rap y aquí lo callejero se termina convirtiendo en ñero. De pelado me metí en bastantes problemas, le daba muchos dolores de cabeza a mi familia, hasta que terminé haciendo procesos de rehabilitación, en los que aprendí muchas cosas, especialmente que hay jóvenes que crecen en desventaja, y que nuestro país es muy desigual con con estas personas.



Antes de ejercer mi carrera como publicista, trabajé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también en centros de rehabilitación. Creo que a través del arte las personas se pueden sanar, entonces hacíamos talleres de rap, poesía, comunicación y todo lo que se nos ocurriera. Veía a tanto muchacho que no tenía la posibilidad de acceder a lo que otros sí podían normalmente en el país, y que su destino pintaba para mal, que siempre me quedaba con la sensación de que debía dar más de mí mismo.

“A los tres jurados, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier, los admiro mucho porque han hecho grandes cosas. Pero Raush siempre me defiende. Parecería un insulto, pero no somos tan diferentes”.

Una historia que me marcó fue la de un muchacho que tenía a su papá en la cárcel La Modelo, el hermano en La Picota y a la mamá en El Buen Pastor. Desde niño fue utilizado para el tráfico de drogas, y yo pensaba en la posibilidad de mostrarle otra forma de vida, en echar pa’lante, no seguir el legado de su familia. Después de muchas vueltas, entendí que para motivar tenía que hablar de forma cercana, con el lenguaje de los muchachos y con humor. En ese punto fue donde conecté toda mi historia con TikTok y la oportunidad de mostrar lo raro, lo diferente, lo marginal.



¿Cómo pasó de TikTok a la televisión?

​Cuando el Toxitour se empezó a viralizar con 2 millones de vistas, me llamaron de Buen Día Colombia para hacer un tourcito por la plaza y hablar de lo que yo hacía. En un principio pensé que la gente que me veía tenía pensamientos radicales. Un ñero en RCN no les convence a muchos, pero la sorpresa es que muy pocos pensaron eso. Más allá de que para muchos no compagine, para mí era la oportunidad de llegar a muchas personas, de tener un alcance más grande.



Después me llamaron para MasterChef por los contenidos que había hecho para Ñero Gourmet, que es el polo opuesto al Toxitour, con platos equilibrados, pero a un buen precio. Uno de mis objetivos es hablar de la economía diaria de los colombianos y de cómo hacemos para resolver.



¿Cómo describe la experiencia en MasterChef?

​Al principio sentía bastante ansiedad, nervios y miedo. De hecho, después del primer capítulo, en la prensa salió un titular que decía: “Ñero apuñala a compañero”, solo porque en la primera prueba del concurso corté por accidente al Corozo (Marco Giraldo, trovador y humorista), pero eso fue de los mismos nervios. Si otros tenían nervios, yo tenía el doble. Era el ñero en televisión con la “high class” y mucha gente, en un principio, no me digería muy bien. Creían que me habían recogido de la calle o que era una estrategia de la producción. Se ha tratado de mucho aprendizaje en la cocina, y en la vida, de aprender a creer en tus capacidades y a guerrearla en diferentes situaciones.



Hacer el programa exige horarios extenuantes, jornadas largas, y mucho ingenio, pero esto solo se vive una vez en la vida y todo es positivo. Hablo desde mi experiencia, en la cual he podido ver cómo mi mensaje ha llegado.



Y ahora, ¿cómo reacciona la gente en la calle cuando lo ve?

​Cuando estaba con el tapabocas y la gorra, ya me reconocían, desde antes de MasterChef. Quería que la gente me viera y dijera “¡uy!, este man tan raro”. Con el peluche y mi estatura, nunca paso desapercibido, y como Estiwar mucho menos. A la gente le gusta tomarse fotos con el ñero, y para mí es bacano el reconocimiento, aunque siempre he valorado mi intimidad, la intimidad de Luis.

¿A veces siente que Estiwar G le está robando el show?

​Antes de todo esto saqué mis videos de rap y mis cosas, así alcancé a tener un poquito de exposición, aunque no al nivel de Estiwar. Desde que esté haciendo las cosas bien, me sienta bien y sienta que estoy haciendo algo bueno para la gente, prefiero que Estiwar se lleve todo el reconocimiento.

¿Cuál es el mensaje de Estiwar G?

No importa la situación, creo que siempre es posible salir adelante, a veces las limitaciones son mentales. A los que no están en la mala, les digo que aprendan a valorar lo que tienen. Los que me inspiraron, que saben quiénes son, fueron muchachos catalogados como los “sin futuro”, han vivido situaciones límite, pero a pesar de todo siempre pueden mejorar

2. Ñero buena gente

El mundo según Estiwar

¿Cómo se define un ñero?

​Mi socia, es la ciencia la que nos define a los ñeros, cómo caminamos, qué tenis portamos, las gorritas que usamos. Es lo que decimos: Regomez (cuando se está bien), Regomelo (cuando algo está como ‘nice’, como fino). Ejemplo. Si usted se llama Yennifer o Wuendi, paila mi socia, positivo para ñera.



Nosotros los ñeros, a pesar de que muchos dicen que uno no sabe nada, somos recamelladores y también nos gustan los deportes, Millos, Santa Fe, Nacional… Son varias cosas. Nos encantan las mallas de basquetbol, los peluches o lo que tenga piel ovejera. El cuero es de vital importancia. Dependiendo también del clima, llegan la pantaloneta y la chancla.



¿Pero, por qué el peluche?

​El peluche es como un amuleto, me protege para que el chiflón no me moleste la voz. Es como los pájaros que lucen los colores de sus plumas, como un elemento de cortejo. Pero, al cocinar con el peluche, me di cuenta de que da mucho calor estando al lado del fogón, una vez casi se me incendia, y un día casi se me va un pelo. Así que, por asepsia e higiene, ya casi no lo uso.

¿Cómo enamora un ñero?

​Toca con la actitud porque siempre andamos ‘pelaos’. Conquistamos contando historias tipo “Mi amor, metí 5 goles en el partido de micro”, “Corrí 25 cuadras y no me alcanzaron”, y así ellas piensan que este man es atractivo. Los ñeros también somos tiernos, escribimos canciones, regalamos esquelas. ¡Ah!, y también por el estómago, porque para eso se le tiene la empanada.



¿Cree que puso a los ñeros de moda?

​Siempre hemos estado. La gente siempre ha tirado la mirada, somos especiales, somos únicos, y antes de Estiwar ya había ñeros famosos, ahí están Jaime Garzón y Heriberto de la Calle, que en paz descansen. Los ñeros tienen lo suyo, lo que pasa es que ahora Estiwar tiene más visibilidad y está demostrando que no somos cosas negativas, podemos cocinar, cantar, conquistar a la Bahamón o Carolina Gómez, porque está comprobado que a las gomelas les gustan los ñeros. Ellas saben que a gomelita con ñero, no le pasa nada.

3. El grupito de atrás

El combo de los Analfabetas del Sabor está conformado actualmente por Chicho Arias (comediante), Corozo (trovador), Carlos Báez (actor) y Estiwar G (influencer). Y son tan populares dentro del concurso, que constantemente otros de sus compañeros piden que los incluyan en su grupo, porque son los que más gozan. “La regla es no saber cocinar, que se le queme el arroz, que se le queme el agua, que le ponga todo el tarro de sal o que deje simple una receta. El concepto lo trajo Corozo, sobre esas personas que sin saber leer ni escribir tienen buena sazón, aunque no sean ningún MasterChef”, explica Estiwar.



Isabella Santiago, actriz y concursante de MasterChef, es la única cocinera que ha manifestado abiertamente que no quiere ser parte de este grupo y señala que no entiende por qué otros lo desean. Sin embargo, al ser consultada sobre su opinión de Estiwar, la también modelo lo describe como “un chico muy especial. De todos los hombres de la competencia siempre ha sido el más justo, honesto, empático y divertido”. Ella confiesa que lo ve entre los posibles finalistas. “Siempre he querido apoyarlo; aunque al principio nos costó poder entendernos, al final hemos logrado conectar desde la honestidad y el corazón”.

El toxitour de la comida callejera

Recorrido gastronómico que empezó en los barrios de Bogotá. “Es bien sabido que las mejores empanadas vienen de estos barrios, así que yo me metí a María Paz, por allá donde nadie se metía. Luego, aumentamos los niveles de radiación, porque es como un deporte de riesgo. A los que me siguen, los reto, ¿hasta dónde llega usted? ¿Es capaz de comerse eso? Adicional a la esencia de lo que hago, que es entretenimiento, quiero mostrar los barrios y también el trabajo de miles de familias colombianas que viven gracias a un puesto de empanadas, de hamburguesas. Cuando volví a los barrios después de que se hicieron virales mis contenidos, me decían que les había llegado mucha gente”. El Toxitour ya estuvo en Nueva York y Miami, y se espera que llegue pronto a varias ciudades colombianas y países latinoamericanos.

Mandamientos del analfabeta

“Si no sabes qué es, mételo a la Express”.



“Lo que no ablande en la Express, licúelo y haga crema de una vez”.



“Para que en su corazón te metas, prepara croquetas”.



“Si está muy aguado, échele harina; y si está muy espeso, échele agua, que eso va a la fija”.