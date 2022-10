¿Por qué estaba desaparecido? JuanDa volvió a las redes y confesó que tiene depresión

JuanDa, el reconocido creador de contenido con más de 18 millones de seguidores en TikTok, reapareció en sus redes sociales en la noche del pasado martes luego de seis meses de ausencia debido a sus problemas de salud mental.



El influencer contó a sus seguidores que padece de depresión con trastorno de ansiedad y que actualmente cuenta con acompañamiento terapéutico.



“Estoy tratando avanzar- Lo estoy contando de forma chistosa, pero yo me sentía mal”, añadió.



Lea además: Adidas rompe colaboración con Kanye West luego de sus comentarios antisemitas



En su testimonio, JuanDa relató que el pasado 22 de abril de este año casi acaba con su vida. Tras el episodio decidió acudir a un hospital psiquiátrico. “Durante todo este tiempo estuve en el hospital psiquiátrico dos veces”, dijo sobre su ausencia en las redes sociales hace seis meses.



JuanDa relató que hace un mes y medio salió del hospital y actualmente debe tener acompañamiento permanente. También señaló que su reparación en las redes sociales contó con el acompañamiento de su psicólogo y psiquiatra.



“Todos los días planeada volver a redes y hace poco, hace una semana, me di cuenta de que nunca me voy a sentir mejor, solo que hay herramientas que me pueden hacer sentir mejor. Las redes sociales son lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. A mí me encantaría hacer lo que hago en internet sin que me idealizaran”, fueron otras de las palabras de JuanDa"agregó el influencer bogotano.



Por ahora, JuanDa se mantiene en tratamiento con psicólogos y psiquiatras, debe estar acompañado las 24 horas del día y seguir medicación para el diagnóstico de ansiedad y depresión.



Le puede interesar: ¿A cómo? Sergio Ramos vendió su lujosa finca en España a una familia colombiana



“Estoy muy emocionado de lo que me tiene la vida. No sé si vuelva a redes para siempre, pero sí quiero que me den la oportunidad de ver mi contenido. Quiero ganarme otra vez su confianza. Quiero ver si mi vida es esto de las redes o si definitivamente me voy. Quiero encontrarme”, cpncluyó.