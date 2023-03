¡Por fin! Laura Pausini se casa con su pareja tras 18 años juntos

La cantante italiana Laura Pausini se casó en Roma con su pareja Paolo Carta, con quien tiene una relación de 18 años y una hija en común, Paola, que ya tiene diez años.



"Dijimos sí", publicó la artista en redes sociales en varios idiomas junto a una foto de la ceremonia, además de una foto caminando hacia el altar del brazo de su padre, Fabrizio Pausini, en la que también aparece Paola.



"Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros", dijo la pareja como parte de sus votos en un escenario adornado con de velas, flores de colores y una guitarra. Los anillos llamaron la atención, al ser de color negro.





La agencia de comunicaciones de Laura Pausini ha difundido otras imágenes de la celebración. D.Moore Agency

Laura Pausini, de 48 años, lució un vestido largo blanco con blazer. Paolo Carta, guitarrista y productor artístico de 58 años, apostó por un estilismo más informal en color negro.



Como indica la tradición italiana, el 14 de marzo se publicó el anuncio del enlace en la página web oficial de la Municipalidad de Roma, donde los datos personales de los contrayentes avisan previamente a la celebración al tratarse de un trámite público en el Registro Civil. "Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos", aseguró el medio.



En una entrevista concedida a ¡HOLA! el año pasado, la cantante contó por qué no se había casado todavía con Paolo. "Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante", dijo en ese entonces sobre sus planes para llegar al altar.