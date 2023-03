Para creadores de contenido: practicidad, gaming y súper carga a la mano

Muchas veces se cree que solo los teléfonos de gama premium son los ideales para los amantes de los juegos móviles, pero en realidad esto no es cierto. Muchos equipos de gama media cuentan con diversas tecnologías para ofrecerte una buena experiencia de juego sin invertir una gran cantidad de dinero.



La serie nova de Huawei se ha destacado por ofrecer un diseño atractivo para jóvenes, pero también por integrar una pantalla diseñada para una gran experiencia multimedia. En el caso del nova 10 SE cuenta con un panel de 6.67 pulgadas, que aporta un nivel de detalle avanzado y una tasa de refresco de 90Hz. Esto permitirá jugar de manera más fluida títulos competitivos como PUBG, Fortnite o Call of Duty Mobile.



La pantalla y el procesador son dos elementos fundamentales para una buena experiencia de juego móvil, pero si la batería no ofrece un rendimiento similar, entonces de poco sirve tener todas las demás tecnologías, teniendo en cuenta que los juegos son uno de los elementos que más batería consumen.



Por esto, se ha dotado con SuperCharge de 66W, lo que significa que el teléfono puede cargarse por completo en solo 38 minutos, además de que cuenta con un avanzado sistema de seguridad de carga para garantizar que se pueda conectar a la corriente mientras se juega.



Si además de los video juegos, se es amante de las series y películas, la batería de este dispositivo, completamente cargada, soporta hasta 12 horas seguidas de streaming de video para que maratonear sin preocupaciones en un día de descanso.



Aliado para redes sociales y entretenimiento

El módulo de la cámara trasera cuenta con un sistema de imágenes de dominio RAW de 108MP que incorpora una cámara principal de alta resolución de 108MP, una cámara ultra gran angular y de profundidad de campo de 8MP y una cámara macro de 2MP.



La cámara principal es muy sensible a la luz y produce imágenes nítidas, especialmente en entornos con mucha iluminación. Con todos estos elementos solo queda aventurarse a experimentar para sacar las mejores tomas y alardear del estilo creativo.



