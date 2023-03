¿Están listos? Supuesto viajero en el tiempo dijo que este jueves habrá una invasión alienígena

Un tiktoker conocido como Eno Alaric se ha hecho viral en redes sociales por sus curiosas predicciones sobre el futuro de la humanidad. Alaric asegura que este 23 de marzo iniciaría una supuesta invasión extraterrestre.



“Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable”, dijo el tiktoker.



Alaric dice ser un "viajero en el tiempo" que viene del año 2671 para alertar a la humanidad de la supuesta invasión extraterrestre.



Las redes sociales se han inundado de memes sobre las predicciones del tiktoker. Cientos de usuarios han bromeado postulándose para ser seleccionados entre las 8.000 personas que viajarían a otro planeta.



"¿De verdad hay invasión alienígena mañana? para no madrugar", escribió un internauta.



"Yo preocupada por mi vida laboral y resulta que habrá una invasión alienígena", posteó otro usuario.



Ante las reacciones de la gente el tiktoker aclaró que este 23 de marzo no se concretaría como tal la invasión, pues es la fecha en la que las personas seleccionadas serían llevadas a otro planeta.



"Para ser claros, la tierra no termina el 23 de marzo, es cuando 'El Campeón' lleva a la gente al otro planeta", dijo.