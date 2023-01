Ofiuco: lo que debe saber sobre el nuevo signo que modificaría las fechas del zodiaco

Cada principio de año es normal que personas de todo el mundo consulten su carta astral, basada en el signo zodiacal de su nacimiento, para hacerse una idea de los próximos meses que vendrán. Bien sea porque confían en las predicciones de la astrología, por superstición, simple curiosidad o diversión, todos saben que uno de los 12 signos del zodiaco los representa y, de algún modo, puede reflejar su personalidad. Pero, ¿qué pasaría si un día se levantan y descubren que hay un nuevo signo zodiacal que trastornó completamente el horóscopo? ¿Qué pasaría si toda la vida fue Virgo y ahora, debido al nuevo signo, resulta que es Leo?



Gran incertidumbre ha generado por estos días la aparición de Ofiuco (el portador de la serpiente), un supuesto nuevo signo zodiacal que dividiría el horóscopo occidental en trece casas, haciendo que muchos cambien de signo, dado que las fechas de los doce tradicionales se estrecharían para darle cabida al recién llegado.



Todo se debe a que el supuesto signo Ofiuco se ha viralizado, en Twitter se cuentan por miles los comentarios y publicaciones al respecto, y el usuario @ElComicFan que publicó el pasado 5 de enero un supuesto nuevo calendario donde incluye a Ofiuco entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, corriendo todos los otros signos, ha sido visto por más de 35 millones de personas.



No obstante, la historia de Ofiuco no es nueva, se ha venido popularizando desde hace varios años, siempre en enero y principalmente en redes sociales, aunque todo indic que es más producto de la desinformación, de la confusión entre astronomía y astrología —hasta la NASA ha tenido que intervenir para aclararlo—, y el sentido del humor de algunas personas que quieren jugar con la credulidad de otras.



Para empezar, Ofiuco es una de las constelaciones más antiguas descubiertas por la humanidad, de hecho hace parte de las 48 constelaciones reconocidas por los griegos aproximadamente en el siglo V a. C, también era conocida por los caldeos, egipcios y babilonios. Pero en Grecia, Ofiuco (del griego Ophioukhos) se asoció a Esculapio, dios de la medicina y la curación, conocido por llevar un báculo con dos serpientes. A principios del siglo XX, la constelación de Ofiuco fue reconocida por la Unión Astronómica Internacional, que aprobó su posición y límites modernos.

Desde 1930, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 constelaciones con límites precisos observables en la Tierra.

Según Tina Rising, astróloga caleña, “este es un tema que todos los años enfrentamos los astrólogos, porque está cargado de mucha desinformación. Por esta época, muchas personas nos llaman a preguntar que si su fecha o su signo cambiaron, pero no hay tal posibilidad. En primer lugar, porque existen muchas constelaciones, entre ellas la de Ofiuco, pero estas no alteran el zodiaco”.



“Debemos entender que lo astronómico y lo astrológico son áreas de conocimiento totalmente diferentes, la primera se basa en observar y estudiar los planetas y los astros, de qué se componen y cuál es su comportamiento físico. Mientas que la astrología estudia cómo los movimientos planetarios nos afectan energéticamente, en nuestras personalidades y forma de ser”, aclara la astróloga.



Debido a que civilización babilónica, a quienes se atribuye la creación del zodiaco hace 3000 años, ubicaron los 12 signos zodiacales basados solo en 12 constelaciones, dejando de lado otras; algunos astrólogos, como el inglés Walter Bergm en los años 70, han propuesto un nuevo orden, incluyendo a Ofiuco como el decimotercer signo, que se ubicaría entre las casas de Escorpio y Sagitario.



Desde allí comenzó a tomar vuelo la teoría de Ofiuco, y ya para 1995, en una serie documental de la BBC, Jacqueline Mitton, miembro de la Real Sociedad de Astronomía Británica, afirmó que el zodiaco no estaba compuesto por 12 signos, sino por 13. De modo que para el año 2016, la teoría ya se había convertido en un bulo de las redes sociales, generando toda clase de especulaciones. No fue sino hasta 2020, cuando la NASA intervino para zanjar la cuestión, aunque por lo visto en 2023, no ha sido suficiente.



Después de hacer un estudio en el que comprobaron que la constelación Ofiuco no se podía observar claramente en tiempos de los babilonios, pero actualmente sí debido a que el eje de la Tierra se movió en 3000 años, lo cual alentó a que en redes se propusiera cambiar el zodiaco, la NASA se vio obligada a publicar un comunicado aclarando que “Estudiamos la astronomía, no la astrología. No hemos cambiado el zodiaco, solo hemos hecho cálculos”.



“Existen aproximadamente 88 constelaciones, identificadas por la astronomía, pero el zodiaco se basa solo en 12 de ellas. La astrología no estudia las constelaciones, sino el zodiaco, porque de lo contrario deberíamos tener 88 signos y no es así, hace 3 milenios los babilonios establecieron los signos zodiacales de forma que encajaran perfectamente con las estaciones y los 12 meses del calendario, por eso el zodiaco empieza en el grado cero al mismo tiempo que la primavera. No hay lugar para alteraciones”, concluye Tina Rising.