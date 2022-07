Otorgan reconocimiento a la cocinera y portadora de tradición, Basilia Murillo

Basilia Murillo es, sin duda, una de mujeres portadoras de tradición más destacadas del país y por qué no decir, del mundo, su sazón gastronómica del Pacífico ha sido exaltada por muchos.



Precisamente, ese amor a sus raíces a través de la cocina la hizo merecedora este viernes de un reconocimiento a su labor por parte del Congreso de la República de Colombia, a través de la Cámara de Representantes.



En un sencillo acto, en la Plaza de Mercado de la Alameda, lugar donde por 39 años ha hecho oda a la gastronomía regional, Basilia recibió de las manos del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Carlos Alberto Martínez Noguera, el texto en pergamino de una Moción de Reconocimiento.



“Basilia es una de las promotoras de la cocina ancestral del país, un ícono de nuestras tradiciones, un ejemplo a seguir para las miles de personas que en nuestras comunidades y sectores populares, mantienen esa sazón y ese sabor, fruto de la unión de ingredientes autóctonos y procedimientos culinarios, cuyo conocimiento ha pasado de generación en generación”, dijo Martínez.



Un acto digno a sus años de constancia y que se le suma al Premio Nacional ‘La Barra’, que ha servido para la producción de innumerables programas y documentales nacionales e internacionales, el cual le fue otorgado por su sazón y por ser la Mejor Cocinera del país.



Dice Basilia, quien llegó a Cali cuando tan solo tenía dos años, procedente de Chocó, que este es el resultado de su labor, de años de esfuerzo y de amor por la cocina que ahora son reconocidos por sus comensales.



“Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis clientes por este reconocimiento, pues no solo significa mucho para mí, sino para todos los que trabajamos en esta plaza de mercado, porque esto permite que las personas que aún no nos han visitado y aquellos que sí, quieran venir más y más”, concluye.