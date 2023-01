La sesión #53 de Shakira y Bizarrap sigue cosechando éxitos y su vez generando polémica, esta vez porque desde supuestas cuentas de Casio se ha manipulado información falsa que no corresponde a la marca y que hace referencia a la nueva canción de la colombiana y su situación con Gerard Piqué.



Por ello, la compañía de relojes, tuvo que anunciar a través de sus redes oficiales, que personas 'inescrupulosas' han creado distintas cuentas falsas en Twitter, Instagram y TikTok, con las que se han aprovechado de la situación de Shakira y su expareja.



Es de recordar, que Casio se vio envuelto en esta disputa, gracias al verso "Cambiaste un Rolex, por un Casio", dicho por la estrella barranquillera.



"Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok pretendiendo ser un medio oficial de CASIO.

Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información.

Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial.@CasioTeam @CasioOficial @Casio_Oficial", señaló Casio, a través de su cuenta verificada en Twitter.



Así entonces, se desconoce si la marca llegó o no, a un acuerdo con el exfutbolista Gerard Piqué, por las declaraciones que este dijo en un programa en vivo, pero advierten que estas cuentas son totalmente falsas y no representan el mensaje de la marca.



Además, cabe mencionar que Shakira y Bizarrap se mantienen en el puesto no.1 de las principales plataformas musicales del mundo. Un hecho que, sin duda, mantiene a la intérprete de 'Monotonía' como una de las artistas más importantes de todos los tiempos.



¿Oportunismo? Casio asegura que están creando cuentas falsas en redes sociales utilizando el nombre de su marca y asegurando ser un medio oficial. "Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información", apuntaron. pic.twitter.com/IJFeVRE8NU — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 18, 2023