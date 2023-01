¿Y después de Piqué? Los consejos a Shakira para conseguir una nueva pareja

Aunque resulte difícil creerlo y Shakira no llore sino que facture a costa de millones de likes y reproducciones, será ‘Inevitable’ que, más temprano que tarde, ‘La loba’ esté cantándole a otro ‘Me enamoré’, dejando atrás la ‘Monotonía’ y viendo cómo ‘Sale el Sol’ en su vida.



Y es que, como ella misma canta en otro de sus hits: “no se puede vivir con tanto veneno, ni se puede dedicar al alma a acumular intentos, porque pesa más la rabia que el cemento”.



Son muchos los seguidores de la barranquillera, que tras su separación de Gerard Piqué, empezaron a buscarle el mejor ‘match’. Los candidatos que la prensa y fans le atribuyen no tienen nada que envidiarle al excentral del Barça.



Los hay desde superhéroes, dispuestos a ponerse la capa y sacar a relucir sus poderes para conquistar a la latina, como el británico Henry Cavill, —por quien muchas suspiraron vestido de Superman—; o Chris Evans, —el Capitán América de Marvel, quien admitió ser su gran admirador—, hasta su ‘friendzone’ Alejandro Sanz, con quien muchos quisieran verla.



Pero como estos por ahora tienen su corazón ocupado, en El País, haciendo las veces de ‘Cupidos’, indagamos cuál sería el ‘match’ ideal para una ‘Loba’ que no está para novatos, sin omitir las pistas que ella deja en sus letras.



Desde que Shakira lanzó su canción ‘BZRP Session 53’,se encuentran bromas de todo tipo, como el montaje de Señor y Señora Smith. AFP

Cerebro entrenado

Si bien el físico es importante, en su ‘Session #53’, su éxito con Bizarrap que alcanzó rápidamente el número 1 del Top Global en Spotify y superó a 'Despacito' en Youtube, de nada sirve un cuerpo trabajado, sin inteligencia: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.



Tampoco es útil una buena autoestima, si a la hora en que se le necesita, no está: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”.



Independiente y empoderada como es, una mujer como ella no necesita alguien que la opaque, lo dice en Monotonía: De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”... “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”.



Tampoco necesita “un hijo de mami”, que le huya a los problemas, como constata en su nuevo tema: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.



Queda claro que si algo le cansa a la diva es la Monotonía y que necesita diversión: “Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios”.



También lo cantó con Anuel AA en Me Gusta: “Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar, y ahora te la pasas por la calle. Y aquí conmigo se te olvidan los detalles”.

Asimismo, en entrevistas, Shakira también ha dado pistas de su pareja ideal: “no quiero que me vea como su esposa, más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Para la poeta Julieta Parra, “uno se encuentra con todos los equivocados, cuando primero no se halla con uno mismo. Está demostrado que algunas mujeres pueden tener toda la fama y el dinero, pero en el amor les va mal, Marilyn Monroe, la mujer más deseada del planeta fue a la vez la más infeliz, porque es un vacío que no lo llena ningún hombre si uno no aprende el disfrute de la vida en soledad”.



Ella le aconseja disfrutar lo facturado yendo a pasear, a fiestas, produciendo más álbumes, y por qué no, aceptando el guiño de algún galán de Hollywood, “yo me hubiera ido con Cavill para Santorini, eso le hubiera dolido hasta en la madre a ese tipo”. Le recomienda un hombre “maduro, que no sea deportista, ni artista, que son los tipos más perseguidos, rompecorazones y egoístas. Y que no le dedique una sola canción más”.



Mientras que la psicóloga Gloria Hurtado le diagnostica “un tratamiento personal, porque si no, va a propender por el mismo perfil, pues contando a Gerard, Milan y Sasha, Shakira tuvo tres hijos. Por su personalidad fuerte, poderosa, capaz, agresiva, ella es la parte masculina de las relaciones, puede atraer personas dependientes a ella que cuando intentan tratarla de igual a igual, la magia se rompe. Mujeres poderosas como ella pueden carcomer la autoestima de un hombre”.



Entre tanto, para Paula Dávila, psicóloga clínica, su futura pareja tiene que ser un hombre sensible, honesto y seguro de sí mismo, “que tenga clara la magnitud de mujer que tiene al lado. Y que le permita, como todo amor sano, ser y hacer. Pero además, que sea lo suficientemente respetuoso para no alterar la dinámica de familia que ella tiene con sus hijos y ahora, con su expareja”.

¿Cuál sería el indicado?

Paula Dávila, psicóloga clínica y terapeuta de pareja explica que, más que generar un perfil, pueden haber unas características importantes del futuro enamorado de Shakira. “Primero tiene que ser un hombre inteligente porque ella lo es. Pero además, maduro emocionalmente, pues sus elecciones, dentro de las parejas que uno le ha conocido, (Osvaldo Ríos, Antonio de La Rúa y Gerard Piqué) no han sido muy acertadas a nivel de inteligencia emocional”.



Y agrega: “parte de lo que la artista ha manifestado con su trilogía de canciones, (Te Felicito, Monotonía y BZRP Session 53) en relación al duelo por su ruptura con Piqué, ha sido que ella emocionalmente es muy inteligente, y sigue avanzando en eso. Y no tiene miedo a reconocer sus emociones”.