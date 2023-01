Avatar 2 arrasa en las nominaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales

La segunda entrega de 'Avatar' recibió 15 nominaciones en los Premios de la Sociedad de Efectos Visuales. La película se posiciona como la favorita en los premios al lado de producciones como 'The Batman', 'Pinocchio' y 'Jurassic World Dominion'.



El film dirigido por el director canadiense James Cameron no para de romper records. Solo catorce días después de su estreno, en diciembre del año pasado, la película superó los mil millones de dólares en recaudación mundial, hito que solo había alcanzado 'Spiderman: No Way Home', en 2021. Además, el reciente anuncio de la Sociedad de Efectos Visuales sobre su nominación en 15 categorías la catapulta como una de las predilectas.



‘Avatar: The Way of Water’ destronó a la serie ‘The Mandalorian’ como la película con más nominaciones en dicho certamen.



Algunas de las categorías en las cuales fue nominada son: Mejor personaje de animación en un largometraje fotorrealista y mejor entorno creado en un largometraje fotorrealista.



Los premios de la Sociedad de Efectos Visuales también han dado como favoritos a la serie 'The Lord of The Rings: The Rings of Power' y a la película animada ‘Pinocchio’.