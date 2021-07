Alejandro Cabra Hernandez

Este miércoles 21 de julio a las 8:00 p.m. llega a Caracol Televisión ‘La Voz Kids’, el concurso de talento musical para niños menores de 15 años, quienes debutarán en el escenario demostrando todo su talento y llenando de música las noches de los colombianos.



Según los productores del programa, esta versión tiene un alto nivel de talento entre los niños, quizá “el más alto que se ha tenido nunca”.

Además, la edad entre los concursantes disminuyó, llegando a tener niños de hasta 5 años, porque el talento que demostraron en la convocatoria previa a las Audiciones a ciegas y fuera de cámaras, fue increíble. Es por eso que no tienen duda de que en la primera parada de este viaje musical, las Audiciones a ciegas, los entrenadores la tendrán difícil al momento de girar su silla para quedarse con esa voz en su equipo.

En esta oportunidad Natalia Jiménez, la afamada cantautora española conocida por su participación en la agrupación La quinta estación, llega por primera vez al programa y será la cuota femenina de los entrenadores. Junto a ella también aterrizará, por primera vez en La Voz Kids, Jesús Navarro, vocalista de Reik, grupo mexicano que ha cosechado innumerables éxitos; y de nuevo, a este viaje se une el productor, cantante y compositor colombiano, el maestro de la música, Andrés Cepeda.

Andrés Cepeda, cantante colombiano Foto: Especial para el El País

“Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que de alguna manera llame mi atención, me gusta. Durante el proceso quiero enseñarles, entre otras cosas, la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena. Además, pediré que sean muy disciplinados, que cuando yo les pida algo, lo hagan, porque estamos aquí para sacar mejores artistas que los que llegaron a las audiciones”, afirmó Jiménez.



Por su parte Navarro, que por primera vez trabajará con niños, pero trae toda su experiencia para escoger grandes voces, dijo que esta es una experiencia muy diferente para él, pero no tiene duda de que en Colombia haya mucho talento. “A los participantes quiero inculcarles la importancia del trabajo duro y la confianza en sí mismos. A todos les diré que confíen, porque por algo están acá, no es un favor ni es casualidad, ¡hay que defender su talento!”.



Cepeda, el entrenador que se ha quedado en los corazones de todo un país, afirmó que no vino a competir con los otros jurados, para ver quién de los tres gana, sino que su prioridad y la de sus compañeros es la de destacar el talento de los niños y dejar que ellos brillen.

Grabar en pandemia

El certamen se grabó en medio de la pandemia, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Las puertas del estudio siempre están abiertas, para permitir que el aire circule, los concursantes y el equipo de trabajo siempre está con doble tapabocas.



De los retos más grandes que tuvo el equipo de trabajo para realizar este certamen, fue la convocatoria por fuera de las cámaras, porque fue hecha de forma digital, con videos que les enviaron los niños desde remotas partes del país y luego en videollamdas donde no siempre se podía ver el rostro del niño “fue una selección casi a ciegas también”.

Natalia, la más comprensiva

Para Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, esta es la primera vez que hace parte de La Voz Kids Colombia. El programa la ha sorprendido por la cantidad de mariachis y música mexicana que ha escuchado, “de cada cinco niños, cuatro hacen rancheras” y también por la buena actitud que han tenido los niños colombianos ante las negativas.



Jiménez, quien ya había trabajado en diferentes realities, dijo que es una jueza mucho más estricta con los adultos, porque los niños “acaban de llegar a la vida, no han tenido tiempo de aprender”. Por lo que es muy amable con los niños.

México en La Voz Colombia

Jesús Navarro, vocalista de Reik y jurado de La Voz Kids. Foto: Twitter @ChuiNavarro

Jesús Navarro, vocalista de Reik, desde siempre, desde hace 15 años que viene a tocar a Colombia, dice que se ha encontrado con un cariño muy especial de nuestro país hacia México, en cuestión de música, cultura, comida, y en especial le ha sorprendido el amor que hay hacia la música de su país por parte de los niños colombianos. Sobre su trabajo como jurado, Navarro dice que “los niños tienen generalmente mejor energía que los adultos, porque están viviendo el momento. Pero las negativas son una realidad inevitable de esta carrera y te tienes que acostumbrar a ellas, si te quieres dedicar a la música”.