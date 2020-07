'Normal People', serie que retrata las dificultades amorosas de la juventud, se estrena este jueves

Alejandro Cabra Hernandez

Cuando estás representando a los protagonistas de uno de los libros más populares de los últimos diez años, el reto es: ¿Cómo lograr que a la gente le gusten nuestras actuaciones tanto como les gustaron los personajes del libro?”, comenta el actor irlandés Paul Mescal, que da vida a Connell Waldron en la serie ‘Normal people’, basada en el libro homónimo de Sally Rooney, que llega este jueves a la plataforma streaming Starzplay.



Sin duda ese es uno de los mayores retos cuando el actor se enfrenta a una obra que ya cuenta con un club de fans a nivel mundial, entre los que se encuentran el mismo Mescal y su compañera de reparto Daisy Edgar-Jones, quien interpreta a Marianne Sheridan; quienes leyeron la novela y quedaron fascinados con la historia.



“Sally escribió tantos detalles y tanta belleza. Para mí el reto en la actuación estuvo en llevar a la pantalla un personaje que en el libro es muy introspectivo, Marianne tiene muchos monólogos internos, entonces tuve que buscar la forma de transmitir el significado que tenía cada escena, según lo que narraba Marianne en el libro, porque las tomas no tienen voice over (narración)”, relata Edgar-Jones.



Sin embargo, la actriz no está segura de si querría una relación como la historia de amor entre Connel y Marianne, porque, aunque comparten momentos hermosos, también pasan muchos situaciones difíciles, “pero creo que eso es así en todas las relaciones”, confiesa.



El realismo con el que es narrada la historia, es lo que más le gusta a Mescal, para quien la gente se conectó con el libro, porque “están escritos como seres humanos. Todo el mundo tiene sus rarezas y sus debilidades y creo que lo que Sally escribió en su libro, son personas, no personajes. Ellos son buenos en esto, pero terrible en esto otro y considero que es tremendamente importante que la audiencia ve estos seres humanos, esta ‘gente normal’, no ficticios ni superhéroes”.



Al final, ‘Normal People’ busca narrar un amor adolescente como cualquier otra, donde la comunicación es el peor enemigo, como en la vida real.

Datos curiosos

Episodios favoritos

​

Aunque es difícil escoger solo uno, Mescal y Edgar-Jones concordaron con que el último episodio es su favorito. Mescal recomendó también el quinto episodio y Edgar-Jones el segundo, por ser el momento que los protagonistas están juntos por primera vez.



Coreógrafa de intimidad

​

‘Normal people’ contó con Ita O’Brien, una coordinadora de intimidad, para coreografíar y supervisar las escenas sexuales, románticas y de intimidad.



Edgar-Jones opinó que la presencia de O’Brien y la forma en que resolvió las escenas íntimas, hicieron más llevadera y cómoda la filmación y desea que este método se siga usando.