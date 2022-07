¿No se despega del celular? Claves para explicar por qué Tik Tok es una red social adictiva

Un colombiano activo en redes sociales pasa en promedio tres horas y 46 minutos al día conectado. El porcentaje mundial es de dos horas y 27 minutos, una diferencia de 39 minutos, que posicionan al país como el de mayor número de usuarios en Latinoamérica, y lo ubica en el top mundial de las cinco naciones que más tiempo pasan en estas plataformas, según lo reporta el Global Web Index (GWI), empresa de investigación de audiencias.



Este estudio estableció que el típico usuario de internet en Colombia pasa más de diez horas en línea, a través de diferentes dispositivos, lo que representa el 42 % de cada día.



Tik Tok, la red social para compartir videos cortos y en formato vertical que se popularizó durante la pandemia, es la séptima app más descargada en la última década. Su popularidad responde a la gran cantidad de contenido que ofrece y a su capacidad de viralidad, al incentivar a los usuarios a expresarse creativamente.



No obstante, la aplicación preocupa por ser altamente adictiva, enganchando a quienes la usan para ver contenido durante horas. Según su reporte de tendencias al cierre del 2021, el usuario promedio de TikTok abre la aplicación ocho veces al día.



En esta plataforma las personas pueden utilizar una variedad de herramientas como música, audios y efectos, para crear videos asombrosos de pocos segundos y compartirlos con el mundo.



TikTok define su misión como “capturar y presentar la creatividad, el conocimiento y los momentos más valiosos de la vida de sus usuarios directamente desde el teléfono móvil”.



Alejandro Llados, especialista en Marketing Digital, considera que “el secreto del éxito de TikTok ha sido abrir un espacio para que los usuarios se expresaran creativamente para mostrar sus pasiones.

Alejándose de los filtros y las imágenes perfectas de Instagram, de la monotonía de Facebook y de todo el trabajo extra que implica YouTube. Con TikTok crear contenido es muy fácil, aunque requiere tiempo, y volverte viral no es imposible, porque no necesitas miles de seguidores para que tus videos sean vistos”.



Aunque personas de todas las edades consumen y publican contenido en la plataforma, el 41 % de sus usuarios tienen entre 16 y 24 años. “Esta red es tan popular en los adolescentes, porque fue creada para ellos, los menores de 18 años fueron la audiencia objetiva de los creadores de la aplicación, desde su concepción”.



Según el experto en redes, “quienes gestaron la plataforma entendieron qué le hacía falta al mercado y brindaron una solución. Luego, las cuarentenas y las restricciones hicieron que todo el mundo tuviera tiempo extra en casa y ahí llegó la popularidad. Pero no estoy muy seguro de que quienes crearon TikTok lo hicieran con la intención de ver a toda la familia bailando coordinadamente o sincronizando los labios con sus audios favoritos”, señala Llados.

La magia del Algoritmo

El algoritmo altamente personalizable de TikTok, con objetivos tan claros como no mostrar lo mismo a dos personas, es lo que hace que la aplicación sea no solo entretenida sino que sea particularmente adictiva.



El sistema de esta red, que se dice es mucho más agresivo que el de otras plataformas, crea perfiles muy refinados de los usuarios en pocas horas con apenas información, aunque esto cambia rápidamente, con cada minuto que pasa conectada la persona.



Roberto Vélez, estratega de contenido para redes sociales, detalla de qué manera se hace la caracterización de los usuarios en la plataforma: “primero, están los datos demográficos y la información que ingresa la persona tan pronto como hace el registro. Después está la selección de preferencias: si le gusta el baile, la música, las películas, los libros... Luego vienen las interacciones, acciones tan pequeñas como dar un ‘Me gusta’. Un algoritmo mide qué ves, cuánto ves, dónde pausas, qué repites, qué compartes, qué dejas de ver; luego usa toda esa información para que te quedes todo el tiempo posible ahí conectado”.



Aunque el desarrollo de estos sistemas de caracterización podría considerarse como uno de los grandes inventos de la ciencia moderna, su impacto sobre el comportamiento humano causa preocupación.



En el 2021, el Wall Street Journal quiso indagar sobre este tema y creó cien cuentas automatizadas con diferentes intereses, de modo que cada una de ellas operara de una forma independiente. Uno de sus bots -programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas- fue enrutado para mostrar interés sobre la tristeza y la depresión. En pocos minutos, ‘la persona’ ya había visto hasta 224 vídeos alusivos a temáticas tristes. El 93 % de lo que había visto tenía relación con esos temas, con un impacto incierto en el caso de que fuera una persona real.



La publicación también destacó que lo mismo podría suceder con corrientes desinformativas, ya que uno de los bots del estudio, al que se le había otorgado interés por política general, acabó sumido en una corriente de contenidos conspiranoicos.



Tras la publicación, TikTok informó que se encuentra trabajando para mejorar el sistema, ya que su algoritmo no discrimina o filtra los tipos de contenido, garantizando un consumo 100 % positivo.



Aunque la sombra de la adicción a las redes sociales ronda en el panorama de todas las generaciones, Roberto Vélez considera que el problema está en que las personas se dejan manejar por las plataformas, en lugar de ser ellas quienes toman el timón de su contenido. “Estamos en la era del streaming, de elegir lo que queremos ver. Conociendo cómo funcionan las aplicaciones que consumimos, así también podemos redireccionar el contenido que vemos. Si lo que queremos es aprender algo diferente, es suficiente con ponerlo en el buscador y miles de videos estarán allí para disfrutar. Debemos hacernos responsables de nuestro tiempo y de nuestra salud mental”, recomienda el experto en contenidos digitales.

Top 5 de los tiktokers más famosos de Colombia

El colombiano promedio pasa diez horas conectado a internet, lo que representa dos horas más de la jornada laboral legal. Aunque muchos consideran esto una pérdida de tiempo, bastantes personas le han sacado provecho. Aquí el top 5 de los tiktokers más famosos de Colombia, quienes se caracterizan por compartir en sus vídeos parte de su cotidianidad familiar:



Carlos Feria



Joven de 24 años, que sube videos de su vida familiar, algunas bromas que hace junto a su novia o bailes con su hija.



Camilo



El cantautor colombiano cuenta con 27,5 millones de seguidores, con quienes comparte interpretaciones musicales y su vida familiar junto a Evaluna Montaner e Índigo.



Daniel Ibarra



El joven influencer cuenta con 24,7 millones de seguidores. La mayor parte de su contenido son retos y sketches cómicos en los que interpreta distintos personajes.



Jeison Giraldo



Comparte con sus 23,5 millones de seguidores algunas bromas, sketches, retos, bailes y muestra su relación con su actual pareja, además de sus viajes y eventos a los que asiste.



Alejandro Nieto



Más conocido como SoyBans, publica contenido de diferente índole, siempre con un toque de humor.



Nace un fenómeno

Creada en septiembre de 2016, en China, por la empresa ByteDance, y luego desplegada a nivel internacional en 2017, TikTok era originalmente una plataforma para compartir vídeos cortos con un espíritu divertido y creativo. Fue a través de la adquisición de la empresa Musical.ly que el número de usuarios (principalmente estadou-



nidenses) comenzó a crecer considerablemente. Entre 2019 y 2022 la aplicación se hizo muy popularcon un entusiasmo multigeneracional.

Los datos de TikTok

TikTok tiene más de un billón de usuarios y está valorada en 75 billones de dólares.

Más de 2000 millones de personas han descargado la aplicación desde 2016.

49 % de los usuarios le da ‘Me gusta’ a los videos.

86 % de los usuarios realizan algún tipo de interacción.

¿El contenido más popular? Entretenimiento, baile, bromas, fitness y deporte, renovaciones, belleza, moda y cocina.

Denuncian a TikTok ante justicia de EE.UU

Esta semana, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó investigar a China y a Tik Tok por presunto espionaje chino y robo de datos.



La Real Academia Española define el término ‘algoritmo’ como un “conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”.



876 mil videos se eliminan todos los días de TikTok por no cumplir las políticas de la plataforma.