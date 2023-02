No radicarán cargos contra Anuel AA, por violencia doméstica

El pasado 10 de febrero el cantante puertorriqueño recibió una denuncia por parte de su expareja y madre de su hijo mayor por violencia doméstica. Finalmente se determinó que los cargos contra el reggaetonero no se radicarán.



El Departamento de Justicia de Puerto Rico reveló que no se radicarán los cargos interpuestos por Astrid Cuevas contra Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA, por violencia doméstica.



Tras las investigaciones la fiscal Kechia Díaz Aponte determinó que no hay elementos de delito.



“Tras realizar la investigación correspondiente, la fiscal Kechia M. Díaz Aponte concluyó que no existen elementos de delito para presentar cargos en el presente caso. No obstante, se instó a la parte perjudicada a solicitar una Orden de Protección", indicó en un comunicado.



La mujer ha asegurado que recibió varias llamadas telefónicas del cantante amenazándola de muerte.



No es la primera vez que el cantante se ve envuelto en líos con la justicia por su comportamiento. En 2017, Anuel fue sentenciado a pagar diez meses de prisión por porte ilegal de armas, tras ser detenido por las autoridades en una discoteca en Puerto Rico.