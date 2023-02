‘Bonitas’, el nuevo sencillo de Hendrix y Goyo que invita a las mujeres a alzar su voz

La música del Pacífico sigue retumbando en la escena nacional, esta vez con el estreno de ‘Bonitas’, la nueva producción discográfica de Hendrix y Goyo, que fue lanzada a nivel nacional.



A través de esta canción que conjuga la fuerza y el carisma de Goyo, la contundencia de Hendrix y la belleza musical del Pacífico mezclado con el góspel, ‘Bonitas’ habla por todas las mujeres y se pone en sus zapatos.



“‘Un artista es aquel que habla de las cosas que suceden en su época”, decía Nina Simone, y es así como yo me he conectado con mi música y mi responsabilidad. Para mí ‘Bonitas’ fue lograr ponerme la piel de alguien más y sentir por unos instantes lo que significa ser mujer. Estar en la piel, la falda, los tacones de otra para comprender la complejidad de su lucha al decidir decirle al mundo ‘Soy lo que soy’”, explica Hendrix.



‘Bonitas’ es para ellos un rezo, un clamor, un retrato, una petición clara y firme donde las mujeres alzan su voz y piden, con fuerza y coraje, que todo tipo de violencia cese ya. Que la injusticia no siga pasando ante los ojos de todos y que la sordera de muchos estalle de una vez por todas en un grito al unísono que dice #NOMÁS.



“Mujeres nunca dejemos de levantar la voz frente a esos que nos quieren callar o nos ven como objetos. Juntas somos cada vez más fuertes”, resalta Goyo, la artista que a través de sus letras ha exaltado su pueblo, su esencia afro y su género.



La nueva canción, retrata el miedo de una mujer que intuye las malas intenciones de un taxista, relata la inseguridad y el fatal destino de una deportista que corre tranquila por un sendero, expone la violencia física y el abuso que sufren las mujeres trans, simplemente por ser y estar, historias que son reales en la cotidianidad.



Cuenta Cristhian Salgado, el productor del tema musical, que “la idea nació en estudio. Hablando sobre la problemática que enfrentan las mujeres en la actualidad y pensamos en una canción que ilustrara eso. Llamamos a Goyo, le propusimos la idea y aceptó con gusto. Goyo es una artista con una voz contundente, que se levanta por otros y eso es muy motivador como artistas”.



Salgado destacó además que el nuevo sencillo, que alza la voz por los que no tienen voz, fue grabado entre Cali y Miami, y espera enviar un mensaje contundente a la sociedad.