¿Niño o niña? La cantante caleña Fanny Lu reveló el género de su bebé

A través de su cuenta de Instagram, la cantante caleña Fanny Lu dio a conocer que su bebé "es una niña". así lo anunció en una publicación, en la que se percibe la foto de una ecografía que habría sido realizada el pasado 26 de marzo.



La imagen que no pasó desapercibida entre sus 3.3 millones de seguidores y consiguió más de 70 mil me gusta y al rededor de 1.100 comentarios, en los que destaca el de la artista Arelys Henao, quien con varios emojis de enamorada reaccionó a la postal.



"Dios te bendiga enormemente a ti y tu hermosa familia”; “Muero de amor” y “Muchas felicidades y bendiciones", fueron algunos de los comentarios de los cientos de fanáticos de la cantante caleña.

Cabe mencionar que la intérprete de canciones como 'Tú no eres para mí', No te pido flores' y 'Llorar es una locura', anunció meses atrás, por medio de una foto, que se había comprometido con su novio, Mario Brescia, luego de siete años de relación.