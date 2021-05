"Necesitamos conectarnos desde el amor": Santiago Cruz lanza 'Dale', su nuevo álbum

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Santiago Cruz presenta mañana ‘Dale’, su octavo álbum con diez canciones, entre estas ‘Yo te todo’, tema junto a Alejandro Sanz que lanzó ayer. “Durante esta pandemia he vivido episodios depresivos, de ansiedad, desmotivación, de euforia y esperanza, y a todos esos momentos los abrazo, para ver qué me dicen de mí mismo y a eso nos invita este disco, a abrazar esa vulnerabilidad y tratar de llevarla a la luz”, dice el cantautor ibaguereño.

¿Qué simboliza el clavel en la portada de su disco ‘Dale?



La idea del clavel fue de los diseñadores de la portada, la de las flores la plantearon desde ‘Hay Días’, para dar ese mensaje de conexión con la naturaleza, una de las lecciones interesantes que nos planteaba la pandemia, ese renacer que tuvo la naturaleza en muchos lugares mientras el ser humano estuvo encerrado. Yo investigué qué había detrás del clavel de esta portada de ‘Dale’ y me encontré con algo maravilloso, el nombre científico del clavel es Dianthus Caryophyllus y Dianthus significa: la flor de Dios. Y tiene propiedades medicinales y mágicas. Ayuda a curar afecciones nerviosas y en este momento nuestro sistema nervioso se está viendo muy afectado. También es recomendado para la cicatrización y regeneración, algo que como seres humanos y como país tenemos que afrontar en algún momento, cicatrizarnos las heridas y regenerarnos para llegar a un lugar en el que todos nos sintamos tranquilos y orgullosos de este país. Ya en las propiedades más esotéricas, el clavel limpia energéticamente y motiva espiritualmente.

¿Cómo surge ese juego de palabras de la canción ‘Yo te todo’, que interpreta junto a Alejandro Sanz?



Está inspirado en un texto que escribió Frida Kahlo, por eso en la parte en que entra Alejandro, dice: “Yo te cielo, como dijo Frida Kahlo”. Porque en una carta que ella le manda a un señor que se llamaba Carlos Pellicer, poeta, ella le dice: “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”. Esa construcción del “yo te cielo” me pareció fantástica y me puse en el reto de cómo podía emular esta construcción gramatical que se inventó Frida o que se le adjudica a ella, y reemplazar el verbo querer o amar con singulaciones o sustantivos que me representaran o que nos representaran a Alejandro y a mí de alguna manera. Y terminamos construyendo este universo con frases y expresiones. Particularme “yo te tierra para siembra”, me parece que es una frase bellísima que habla de fertilidad, de conexión con el planeta, de la madre tierra, de germinar, de crecer, de florecer.

Hay expresiones en las canciones de este disco que parecen sacadas de la pandemia, como “un barco que naufraga”, ¿esta situación le ha inspirado un nuevo léxico como cantautor?



Este disco fue compuesto antes de la pandemia, tiene muchísimo más que ver con mi crisis de los 40, ¿sabes? Es algo que de verdad pasa con los hombres en particular, a las mujeres se les atribuye otro tipo de crisis, pero al final termina uno planteándose la mitad del camino, en el mejor de los casos, estamos en un país donde la vida no está garantizada, pero en el mejor de los casos, entre los 40 y 45 (años), está en la mitad del camino y en esa mitad es inevitable parar y ver qué ha pasado, ver qué puede pasar y ver qué ya no puede pasar. Me di a la tarea de aceptar la vulnerabilidad que esa situación traía a mi vida, abrazarla, no negarla, aceptar mis fracasos, mis esquinas más oscuras y tratar de llevarlas a la luz.

A propósito de su canción ‘3, 2, 1, 0’, dice: “Porque las cosas no van de acuerdo al plan, si es que alguna vez lo tuve”, el escritor Mario Mendoza plantea que vivimos ya el futuro y no hay que hacer planes. ¿Qué piensa?



Cuando empezó la pandemia nos fuimos de 15 en 15 días de confinamiento, y pasaron los meses, y los planes de todo el mundo se fueron al traste. Hay una frase que dice “la mejor manera de que Dios se ría es decir que uno tiene planes” y la gran lección es “vivir el aquí y el ahora”. Mario dice que vivimos en el futuro, pienso que estamos en un eterno presente que hay que vivir, el pasado ya fue y el futuro no existe.

Además, Santiago Cruz asegura que "en la situación que vive el país, el papel de los artistas es resistir desde el arte, por eso nos animamos a sacar este disco que pensábamos postergar. Pero también se construye a partir del arte y de una postura artística, como la mía, que es conectarnos desde el amor. Los artistas somos ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de levantar la voz cuando algo que está pasando que no nos gusta, pero ¿qué pasa cuando el artista levanta la voz y no está de acuerdo con lo que tú piensas? Se le castiga. Eso es peligroso, nos pasa en los chats de los vecinos, de los amigos, de la familia. No somos capaces de debatir, de construir desde la diferencia. Vemos al otro como un enemigo al que hay que acabar”.



Lea también: Mario Mendoza: "hay que aceptar este desastre con frialdad y sin esperanza"