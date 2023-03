Nació Cattleya: Yailin reveló la primera foto de su bebé con Anuel AA

Yailin y Anuel AA ya son padres, así lo confirmó la cantante dominicana en sus redes sociales. Luego de varias semanas de expectativa en el mundo del espectáculo por el nacimiento de su hija, este lunes la artista dio la bienvenida a Cattleya.



Con dos tiernas fotografías en la clínica y un emotivo mensaje, Yailin hizo público el nacimiento de su primera hija con el también cantante y exnovio de la colombiana Karol G, Anuel AA.

​En una de las imágenes, Yailin está en una camilla, mientras Anuel sostiene su mano. En la otra fotografía también sale su recién nacida, cuyo rostro está tapado por una Cattleya, un tipo de orquídea que ahora comparte su nombre con la hija de los artistas.



"Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!

Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza", se lee en la primera parte del mensaje publicado por la dominicana.



"Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración", continúa el texto en el que Yailin expresó su alegría por la llegada de su hija.



La cantante describió a la pequeña como un milagro que ha superado momentos de dificultad, aparentemente como referencia a la crisis que tuvo en el matrimonio con Anuel, pues cabe recordar que en febrero el puertorriqueño confirmó su separación.



“Desde el momento en que naciste nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos... Al pensar todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser... Queremos que sepas que siempre estamos aquí para ti, para abrazarte, reír contigo, consolarte en los momentos difíciles y celebrar tus éxitos”.