Kany García lanza álbum acompañada de grandes voces latinoamericanas

Alejandro Cabra Hernandez

En un trabajo diverso y realizado en tiempo récord, la cantante y compositora puertorriqueña Kany García presenta su nuevo álbum de estudio titulado ‘Mesa Para Dos’, que contiene diez canciones a dueto junto a grandes artistas.



El álbum, su séptima entrega discográfica, le canta al amor y a la nostalgia, pero también a diversas temáticas sociales como un llamado al despertar de la conciencia con espíritu musical.



“Mesa para dos’ surge pensando en esa gran necesidad que existe de conexión en estos tiempos, donde hemos tenido que cenar quizá de manera cibernética con el otro, y hemos encontrado por medio de las videollamadas y demás, esa estabilidad emocional que tanto necesitamos”, destaca la artista del disco que fue producido por el legendario Julio Reyes Copello, quien también fungió como productor en su álbum homónimo ganador del Latin Grammy en el 2012.



En su listado de canciones cuenta con colaboraciones de artistas latinos como Nahuel Pennisi, Leiva, Mon Laferte, Gusttavo Lima, Pedro Capó, Reik y Carlos Rivera, además de cuatro artistas colombianos, Carlos Vives, Camilo Echeverry, Goyo y Catalina García de Mosieur Periné.



“Colombia está tan lleno de artistas increíbles que es muy difícil no verte tentada a hacer colaboraciones con algún colombiano porque todo lo que exportan a nivel de música es maravilloso. Además, este ha sido ese país que me abrió las puertas de par en par desde el inicio y siempre lo he sentido mi casa”, confiesa Kany.



Entre sus sencillos se encuentra ‘Se portaba mal’ con Mon Laferte, tema que levanta la voz por las que no tienen voz y con la que lucha contra la no violencia a la mujer.



“Esta canción está dirigida de manera muy directa a la tercera persona, a esa que quizá no quiere asumir ninguna responsabilidad. Esa tercera persona puede ser el gobierno, puede ser una amiga, un familiar. Les hablo a ellos porque al final del camino si cada uno asumiera una responsabilidad con el tema de violencia de género en su vida, cambiaríamos la historia”, destaca la artista radicada en los Ángeles,

California, que ahora se dedicará a realizar los respectivos videoclips de su álbum y se prepara para comenzar una serie de conciertos vía streaming para sus seguidores.



‘Mesa Para Dos’ ya está disponible en todas las plataformas de música digital.