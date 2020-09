Música nueva: Mon Laferte y Alejandro Fernández, Justin Bieber, Luis Fonsi y Farruko

Andrés Camilo Osorio

Con nueva música y videos sorprendieron varios artistas este viernes a sus fans.



Colaboraciones como la de Mon Laferte con Alejandro Fernández, Luis Fonsi junto a Farruko y hasta Justin Bieber, hacen parte de las novedades de esta jornada en el mundo del entretenimiento. Escúchalos.

Mon Laferte y Alejandro Fernández

La cantante chilena Mon Laferte, que cada vez gana más reconocimiento por su potente voz y sus letras cargadas de emoción y sentimiento, unió talento al reconocido Alejandro Fernández, uno de los artistas más reconocidos de la música ranchera en este nuevo lanzamiento: 'Que se sepa nuestro amor'.

“No estaba escribiendo solo una canción de amor, estaba pensando en una canción de principios, de ahora en adelante el amor no debería ocultar jamás, me pareció que al compartir la canción tenía que ser un dúo y pensé en Alejandro, el exponente más grande de la música regional, y estoy muy feliz de que aceptara”, dijo Laferte.

El video fue dirigido por Rodrigo Robles.

Luis Fonsi y Farruko

El multipremiado Luis Fonsi lanzó 'Perfecta' una canción en compañía del reguetonero Farruko.

Con esta canción y su reciente tema 'Girasoles', lanzado el pasado mes de abril, Fonsi nos da una pista de algunos de los sonidos que conformarán su décimo álbum de estudio, el cual será lanzado el próximo año bajo el sello Universal Music Latino.

Justin Bieber

El joven canadiense, gran estrella de la música pop, estrenó 'Holy' en compañía de Chance The Rapper.

Su nueva canción representa su introducción en la música cristiana y es una muestra de cómo, a pesar de las adversidades, siempre hay que mantener la fe en que algo mejor nos espera.

El short film dirigido por Colin Tilley muestra a Justin Bieber como un obrero que se queda sin trabajo por culpa de la crisis.



Sam Smith

Con 'Diamonds', el cantante británico hizo el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, que reúne algunas canciones que ha divulgado en los últimos mese.

Además reveló que su álbum 'Life Goes' será lanzado el 30 de octubre. "Estoy muy agradecido con cada ser humano que abrazó mi creatividad y el rumbo que tomo mi carrera, lo cual me permitió ser quien quero ser ... quiero que todo el mundo escuche estas canciones con un corazón abierto y que se diviertan con estos tracks. Espero que los hagan sonreír, porque ellos me hicieron y me hacen sonreír a mi", escribió sobre este lanzamiento.

Alejandro Sanz

El cantante español presenta su primera incursión en el mundo del cine con este tema, que es el principal de la banda sonora de la película del mismo título, dirigida por Carlos Sedes (Fariña, Velvet) y protagonizada por Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero.

La canción aportará el trasfondo musical de una de las escenas climáticas y con más carga emocional de la producción cinematográfica, que se presentará en primicia este domingo en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que llegará a las salas de cine este otoño.