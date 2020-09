Sebastián Yatra: la reinvención de su música tras la pausa por cuarentena

Andrés Camilo Osorio

Justo cuando los charts retumban con los beats de la música urbana y los artistas latinos siguen apostándole al reguetón, él cree en cantarle al corazón.



Aunque su voz le ha dado un tono diferente y especial a éxitos urbanos, como ‘Sutra’ una canción más cercana al reguetón en colaboración con Dalmata o ‘TBT’ con Manuel Turizo y Rauw Alejandro, sus grandes canciones son baladas modernas y románticas que lo posicionan como la voz del nuevo pop en español.



Tanto así que todos quieren cantar con él. Con cerca de siete años de carrera musical ya acumula en su discografía colaboraciones con Ricky Martin, Juanes, Reik, Daddy Yankee, Carlos Vives, David Bisbal, Alejandro Fernández, Manuel Turizo y hasta los Jonas Brothers, entre otros.



Una carrera llena de éxitos y muy prometedora para Sebastián Yatra, un joven de 25 años, que a no ser por la pandemia estaría llenando conciertos y de gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin (reprogramada para el 2021).



Pero esta pausa obligada en la que entró el mundo del espectáculo lo llevó a repensar, reescribir y poner en orden los sentimientos para sorprender con nuevas canciones románticamente diferentes, como ‘A dónde van’, una canción que hizo en colaboración con el puertorriqueño Álvaro Díaz y que es la promesa de próximos lanzamientos.

La palabra de la que más se ha abusado durante cuarentena es la “reinvención”. A todos nos mandaron a reinventarnos y ahora lanza ‘A dónde van’, una canción que no suena a lo que usualmente suena Yatra. ¿Cómo le fue con ese proceso?

Me tomé en serio lo de la reinvención. Esta es una canción inesperada y de la que definitivamente estoy orgulloso. Es una canción donde sientes un poco de todo, como que tiene muchas raíces de nuestro pueblo. Para mí es una canción que cuenta nuestra historia como latinoamericanos e iberoamericanos. Tiene toques de cumbia, otros la escuchan y me dicen que les suena a tango, pero además está Álvaro Díaz y su estilo de Puerto Rico. No es la canción urbana que estás acostumbrado a oír.

Y tardó menos en lanzarla en que fuera la canción de fondo de muchos videos en TikTok. Ya hay hasta un “challenge”. ¿Qué opina de esa rápida apropiación que tienen los fans de su música?



Me encanta que los fans hagan eso. Las redes sociales nos han permitido descubrir la cantidad de personas talentosas que hay en el mundo. Personas que hacen trucos, cantan, tocan la guitarra, tan impresionante, que uno se pregunta ¿esta gente de qué planeta es? Te das cuenta de lo que es capaz el ser humano de hacer cuando se lo propone.

Esta canción nace en cuarentena y suena muy personal, ¿cómo fue hacerla en estos tiempos?

Fue interesante hacerlo en tiempos tan extraños. Estoy acostumbrándome a vivir a un ritmo más tranquilo, siempre he estado a un ritmo loquísimo. Y prepárandome para cuando abran las puertas salir con toda, pero no como un caballo desbocado.

En redes ha publicado como pasó este tiempo con su familia, su mascota, ¿para qué más sirvió esta pausa en ese ritmo frenético?

Todas esas experiencias de vida te ayudan cantidades. Te ayudan a ser mejor, a caerte para saber por dónde no pasar la próxima vez. Uno aprende de esas cosas, me voy conociendo, conociendo más a las personas, a la industria y eso espero me abra más puertas.

Pero bueno, el éxito que ha alcanzado durante estos años no viene solo. De hecho, ha dicho que es un ‘workaholic’, ¿a eso le atribuye lo que ha logrado?

La disciplina es importante. Lo he visto en mi casa desde pequeño. Siempre me enseñar a trabajar por las cosas, no tener miedo en luchar por las cosas grandes. Con velocidad. Sin darle demasiadas vueltas. Soy de hagamos, para adelante. De palabra.

Además, usted es como un Rey Midas de las colaboraciones, todas las canciones en las que participa con otros artistas se vuelven éxitos, ¿cómo surgen?



Me gusta hacer colaboraciones no necesariamente con el que dices este es el artista del momento. Hay muchos artistas en cada país que están viviendo momentos increíbles y que musicalmente me fascinan, a mí me encanta tener esa conexión musical con la persona.

Y tenía claro que quería ser cantante desde los 12 años. Ahora que está haciendo y lanzando nueva música, ¿cuáles han sido esos momentos significativos en lo que va de su carrera?

Destaco mucho el arranque. Mis primeras veces en Cali, Medellín, Venezuela, Ecuador. Los nervios de mis primeros programas de televisión, en los colegios, conociendo los clubs de fans, cantando sin nadie conocerme, esos momentos nunca se van a ir.

En los últimos meses su nombre estuvo en los titulares por el fin de su relación con la cantante argentina Tini. Pero además, no lo pueden ver con otra artista femenina, porque la prensa rosa inmediatamente dice que es su pareja. ¿cómo maneja ese balance entre lo íntimo y el artista?



La vida personal, de amor y pareja tienen un impacto gigante en lo que haces profesionalmente si eres artista. Porque uno se inspira en el amor para sus canciones. Yo tengo tres pilares en mi vida mi carrera, familia y corazón.

¿Escucharemos sobre eso en próximas canciones?

Sí… algo.

Mencionó que está trabajando en la mejor música de su vida… ¿a qué suena?

Hay unas canciones que me emocionan cantidades, otras que tengo en la cabeza, me falta escribirlas. Hay una canción que lanzaré, que es bien personal. Es tan especial como ‘No hay nadie más’ y ‘Cómo mirarte’, que son temas que me han marcado la vida. Estoy metiéndole toda la buena energía.

Los artistas colombianos, especialmente los paisas, están poniendo la vara muy alta en la música latinoamericana, ¿qué opina de este momento de la música nacional?

Desde Colombia está saliendo una música increíble y hay unos compositores tremendos, empezando por Keityn, que la está rompiendo toda en estos momentos. Maluma será número 1 con su nueva canción, J Balvin no deja de sorprenderme nunca, Karol es la más pegada en el género urbano. Cada día lanzan más artistas colombianos. Además, se le está dando mucha importancia a la musicalidad, a los acordes, a lo que dicen las letras.

Y como está experimentando musicalmente, ¿ha considerado la salsa?

Alguna vez hice una salsa con Lafame, unos chicos cubanoamericanos, se llama Ave María. En ese video salgo bailando salsa, pero lo hago horrible. Soy malo bailando salsa, da como pena. De hecho, voy a volver a ver ese video...

Y como dice su nueva canción, ¿a dónde va?

Estoy tratando de sorprender a mí mismo. Estoy escribiendo mucho. ‘A dónde van’ me sorprende, por eso me gusta mucho esta canción.