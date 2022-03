Actor de 'The Walking Dead' murió tras dispararse en la cabeza, ¿qué se sabe del caso?

La muerte de Moses J. Moseley, actor de 'The Walking Dead' el pasado 26 de enero, ha generado gran conmoción en el mundo del entretenimiento.



El actor, quien interpretaba un zombi en la famosa serie estadounidense, fue hallado en su carro con un impacto de bala en la cabeza, según informó el portal TMZ.



Por su parte, los médicos forenses establecieron que las causas del deceso se deben a que él mismo se disparó, pero no se determinó si fue accidental o intencional.



Cabe destacar que pese a la determinación de los forenses, el fallecimiento de Moseley sigue siendo materia de investigación, debido a que sus familiares rechazan la teoría del suicidio; además informaron que no tenían noticias del artista desde el 23 de enero hasta el día que lo hallaron muerto.



Lo que más llama la atención de las autoridades es que el vehículo con el cuerpo del actor fue hallado en una concurrida autopista de Atlanta, Estados Unidos.