Rafael Zea habla sobre su nuevo personaje en 'Te la dedico'

Te la Dedico’ es la telenovela de RCN que ha conquistado a los televidentes colombianos a través de la música, el humor y talento nacional como Andrés Suárez, Valerie Domínguez, Marcela Gallego, César Mora, Álvaro Bayona, Luna Dexter, Juliana Vásquez y Juan Pablo Barragán, entre otros, bajo la dirección de Mauricio Cruz y Víctor Cantillo.



Además, es la primera novela protagonizada por el cantante de música popular Pipe Bueno, que se abre así camino en el mundo de la televisión colombiana.



Una novela con historias conmovedoras y cargadas de talento como la de ‘Adriana’ y ‘Wilson’, una pareja apasionada por la música; ‘La Mona’ y ‘Henry’, que esconden impactantes secretos. Además ‘Brenda’ y ‘Manuela’, que aportan la cuota de rebeldía dentro de la novela.



Entre las historias que hacen esta producción imperdible está también la de ‘Bernardo’, un hombre dulce y cariñoso que a los cinco años de edad fue diagnosticado con autismo, lo que le da una personalidad muy particular, y una manera diferente de afrontar la vida.



El actor bogotano Rafael Zea es el encargado de darle vida a este personaje del que, confiesa, se ha llevado muchas enseñanzas.

¿Cómo se preparó para interpretar a Bernardo?

Realmente no tuve mucho tiempo para prepararme con el personaje, porque cuando me llamaron ya debíamos iniciar el rodaje. Sin embargo, el corto tiempo que tuve o dediqué a investigar sobre el tema, con el objetivo de entender el diario vivir de las personas autistas, vi series, documentales, textos; pero principalmente conté con el apoyo de la Liga Colombiana de Autismo, lo cual me permitió crear el personaje de la manera más auténtica.

¿Qué significa Bernardo para usted?

Para mí ha sido un regalo gigante poder interpretarlo, porque es un personaje blanco. Es decir, que tiene mucha luz y llama a la inclusión, pues enviamos un mensaje muy poderoso para la sociedad.



El autismo es un tema del que se habla poco en nuestro país, teniendo en cuenta que existen muchos tipos, empezar a visibilizarlos nos permite entenderlo mejor e ir aportando poco a poco para terminar con los estereotipos y terminar con expresiones como “ah, es que esta persona es muy rara”.

¿Qué enseñanzas le ha dejado el personaje ?

A mí me gusta mucho estar con ‘Bernardo’, porque cada vez aprendo algo nuevo.



Las personas autistas suelen ser completamente sinceras y esto para mí ha sido una lección muy bonita de aprender, porque la mayoría de personas, y principalmente como colombianos solemos tener muchas máscaras al momento de enfrentarnos al mundo. He aprendido a quitarme los filtros y a ser más auténtico. Otra enseñanza que me ha transmitido el personaje es que vive al cien por ciento cada momento de su vida y agradece por cada situación, dejando de lado los miedos.

¿Qué diferencia a Bernardo de otros personajes con los que ha trabajado? ¿Cuál ha sido el mayor desafío?

Principalmente, que más que un reto es una responsabilidad de hacer bien el personaje, respetando sus características. Ya que si no se hace de manera adecuada puede pasar a ser caricaturesco, o caer en lo cliché, así que en cualquiera de los campos hay que ser muy cuidadoso. Bernardo es un papel que he trabajado con profundo respeto y admiración.

Uno de los personajes más conocidos realizados por usted es ‘Michael Giovanni’ del ‘Man es Germán’ ¿Cuál es el secreto para trabajar en estos campos actorales tan distintos?

Los dos campos tienen su rigurosidad y seriedad, por esta razón es importante aprender a conocer los papeles que se van a interpretar y permitir que ellos mismos se vayan expresando de acuerdo a su carácter y cualidades que lo hacen único. Generalmente, uno como actor da unas pautas de lo que será cada personaje. Pero, poco a poco, este va tomando fuerza y ya de acuerdo a la historia él mismo te va mostrando cómo interpretarlo. Es por esta razón, que la concentración es fundamental en cada trabajo que se realiza. Esto con la intención de no caer en puntos comunes, los cuales generalmente no logran impactar al público.

El actor Rafael Zea tiene una amplia trayectoria en la televisión: ha participado en ‘Las Hermanitas Calle’, ‘La Niña ’, ‘La Mamá del 10’ y hace parte de la compañía teatral ‘La Congregación’.