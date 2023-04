¡Monsters of Rock! La icónica banda Kiss está lista para despedirse de Colombia este sábado

Este sábado los fieles seguidores del clásico rock tendrán una nueva cita, esta vez en el estadio El Campín de Bogotá, con el último concierto de Kiss en Colombia.



Se trata de la primera edición en Colombia del legendario festival Monsters of Rock, que además de la despedida de los escenarios de Kiss, tendrá una nómina de artistas de lujo como Scorpions, Deep Purple, Helloween y Angra.



Como se sabe, en los últimos años Kiss se encuentra girando por el mundo despidiéndose de sus fieles seguidores, y el próximo 2 de diciembre, en la ciudad de Nueva York, será su último show con maquillaje, como lo afirmó Gene Simmons hace un par de semanas.



La despedida definitiva de la banda neoyorquina de su público, que en cuatro décadas los ha elevado al Olimpo del rock como uno de los íconos del género. Simmons, Paul Stanley y compañía cerrarán el Monsters of Rock Colombia luego de una jornada que iniciará a las once de la mañana con la apertura de puertas de El Campín.



En una sola tarima estarán cinco artistas que protagonizarán más de ocho horas consecutivas de rock legendario.



Así, Angra, abrirá la jornada con power metal y los éxitos que han cultivado en 30 años de carrera; en el zenti del atardecer Helloween revalidará su affair poético con el público colombiano en hora y media de hits con sabor a speed metal; sobre las 5:30 p.m. el telón se teñirá de púrpura con el segundo concierto de Deep Purple en Colombia y un último grito del legendario Ian Gillan en El Campín.



El heavy metal más puro resonará con Scorpions al inicio de la noche y será una nueva oportunidad para que se cante aquel himno multigeneracional titulado 'Wind of Change'; finalmente la primera noche de Monsters of Rock en la historia de Colombia será el adiós definitivo de Kiss de los escenarios.



Los organizadores han reportado que aun quedan unas últimas boletas para este festival, en distintas localidades, que se pueden adquirir a través del sistema de EntradasAmarillas.com