'Monotonía': la dura dedicatoria de Shakira a Piqué en su nueva canción

"Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice la más reciente canción de Shakira, una bachata, que lanzó mundialmente este miércoles a última hora de la tarde.



Con tan solo 30 minutos de haber sido publicada en su canal de YouTube la canción obtuvo más de 50.000 vistas, al menos 190.000 ‘me gusta’ y alrededor de 15.000 comentarios.



Han sido varias semanas de campaña de expectación, en las que las publicaciones de la artista han causado revuelo entre sus fanáticos y han sido “comidilla” de la prensa internacional, especialmente la española, que no ha perdido detalle de la cantante desde que anunció que volvía a la soltería.



“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, canta Shakira mientras aparece muy afectada en el videoclip que grabó en España junto a Ozuna, el cantante puertorriqueño que la acompaña en esta canción.



En Monotonía, video y letra, Shakira describe cómo su corazón fue violentamente arrancado, literalmente, de su pecho, un claro mensaje a su ex pareja Gerard Piqué, con quien se encuentra debatiendo los términos de su separación después de más de una década de relación, y la custodia de los hijos que ambos tuvieron, Milán y Sasha, de 9 y 7 años.



“Estaba corriendo por alguien que que por mí ni estaba caminando”, canta Ozuna.



En el video, codirigido por Shakira y Juan de la Iguana, con quien ya ha trabajado en varias ocasiones, ella camina sin rumbo por la ciudad, arropada con una gabardina estampada con flores del diseñador belga Dries Van Noten, que cuesta alrededor de 1.500 euros (casi siete millones de pesos), con un hueco en el pecho, y con su corazón en la mano, mientras canta, en un ritmo que seguramente pronto será tendencia “este amor no ha muerto, pero está delirando ya, de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tu estás frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya”.



“Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”.



Shakira, ha vendido 85 millones de discos en todo el mundo y es una de las artistas más premiadas de la música, ha conseguido más de 40 Latin Billboard Music Awards, 12 Latin Grammy, 3 Grammy Awards.



Es tal vez esto que lejos de esconderse para vivir su duelo en la intimidad, a ella se le ha visto más que nunca en la calle, acompañando a sus hijos al colegio o a partidos de fútbol, en alfombras rojas e incluso llegando a la audiencia en la que debatiría con Gerard Piqué el futuro de la familia que un día construyeron.



De hecho, la artista ha admitido que el difícil momento por el que atraviesa —a su separación se suma el estado de salud con su padre y los problemas con Hacienda de España—, no le ha impedido continuar con su trabajo y por el contrario, la ha inspirado para componer y regresar a la música con su próximo álbum de estudio, el décimo en su discografía, luego de El Dorado de 2017.



“Cuando pienso en el poder que tiene la música me lleva a pensar que tal vez mi trabajo no sea tan heroico como el de un médico o una enfermera en medio de la guerra, pero de alguna manera tiene un aspecto muy noble, que es justo ese, conectar a las personas con la vida”, le dijo Shakira a la revista Elle, al hablar de como canta para ella y para ayudar a su padre en su recuperación, después de que se cayera al ir a visitarla cuando se supo de su separación.



El 22 de abril pasado, tras cinco años de ausencia musical, la cantante lanzó Te Felicito, de la mano del puertorriqueño Rauw Alejandro en una canción de reggaetón con fusión de funk. “Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, se lee en una estrofa.



A principios de junio la cantante y el futbolista confirmaron que ya no estaban juntos como pareja y las redes sociales hicieron el resto y las ventas en plataformas como Spotify se dispararon y se convirtió en uno de los temas más escuchados a nivel mundial, tanto así, que se ha convertido en un himno que corea el público cada vez que el defensa salta a la cancha.



¿Será que la monotonía tenía la culpa?

Vea aquí el video de la canción: