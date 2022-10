¿Le molestará la decisión a Shakira? Piqué y Clara Chía estarían planeando tener un hijo 

Tener una familia numerosa era un deseo que habría tenido Gerard Pique desde que se convirtió en padre y que, aunque no pudo cumplir con Shakira, parece que sí estaría buscando lograr con su nueva pareja.



Luego de que el español y la cantante colombiana decidieron ponerle fin a su relación han sido masivos los rumores que han surgido sobre la vida de cada uno, sin embargo, los que más se han divulgado han sido los relacionados con Clara Chía Martin, la nueva novia del futbolista.



De hecho, en los últimos días los medios españoles revelaron que Piqué habría tomado la decisión de volver a ser padre y darle un hermano a Milan y Sasha, los dos hijos que tiene con la artista barranquillera. Decisión que, además, ya le habría comunicado a su familia y sus amigos más cercanos.



Así lo reveló el periodista Jordi Martín, quien ha estado siguiendo cada detalle de la separación del español y la colombiana y quien, en el programa Socialité, manifestó que "Piqué quiere tener su tercer hijo con Clara Chía, podría ser en 2023".



La decisión, que no ha sido confirmada ni por el futbolista ni por su novia, podría causar alguna molestia a la cantante colombiana puesto, según los medios españoles, cuando aún eran pareja, Shakira y Piqué no lograron ponerse de acuerdo en si debían o no agrandar la familia.



"Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será", dijo Piqué en 2016 luego de que nació Sasha, su segundo hijo con Shakira, quien en su momento manifestó que "Gerard está convencido de que quiere tener tres, pero yo quiero dos, así que estamos negociando".



Pero parece que para formar una nueva familia no es una idea que Piqué esté esperando aplazar para el próximo año y una reciente compra sería la prueba de ello. Esto porque, según reveló el mismo programa, el defensor del Barcelona F.C. habría adquirido una mansión de 4 millones de euros para vivir con Clara Chía.



BOMBAZO Jordi Martín y @socialitet5: "Piqué quiere tener su tercer hijo con Clara Chía, podría ser en 2023" #Socialité607 #Shakira #Monotonía pic.twitter.com/9N32GIPfpd — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) October 15, 2022